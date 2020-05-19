بسبب كورونا تأجيل إطلاق لعبة Eve Echoes إلى أغسطس القادم

في ديسمبر من العام الماضي، تم إطلاق اللعبة المُنتظرة EVE Echoes كإصدار تجريبي لبعض مستخدمي أندرويد، وكانت هناك نية بإطلاقها في الربع الأوّل من العام الحالي، ولكن في فبراير الماضي أعلنت CCP Games صاحبة اللعبة أن Eve Echoes ستتأخر بسبب جائحة كورونا دون تحديد موعد محدد لإطلاق اللعبة.

الآن وفي تحديث للخبر، قامت الشركة بإطلاق بث مباشر على حسابها الرسمي في يوتيوب، وتم الكشف فيه عن أن لعبة EVE Echoes سيتم إصدارها رسميًا على متجر جوجل بلاي في أغسطس القادم.

وعلى رأس الإعلان عن تاريخ الإصدار الجديد، نشرت CCP Games أيضًا مقطعًا دعائيًا للعبة يبدو أنه تم تصويره على جهاز iOS، ومع ذلك فلم يُقدّم هذا المقطع أي رؤى جديدة حول اللعبة المنتظرة.

أخيرًا، لا تزال اللعبة متاحة في متجر جوجل للتسجيل المسبق، لذلك إذا كنت ترغب في تلقي إشعار في اليوم الذي تصل فيه اللعبة رسميًا للجميع، فلا تتردد في التسجيل المسبق عبر الرابط الموجود في الأسفل.

التسجيل المسبق للعبة EVE Echoes على أندرويد.