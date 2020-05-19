أمازون ويب سيرفيسز تتيح خدمة AWS Outposts في السعودية والإمارات

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز AWS اليوم عن إطلاق خدمة AWS Outposts في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تقدم AWS Outposts أجهزة مصممة بواسطة AWS تتيح للشركات تشغيل خدمات الحوسبة والتخزين في مركز البيانات الخاص بهم، مع الاتصال بسلاسة بمجموعة كبيرة من خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها AWS. كما تقدم AWS Outposts الخدمات والبنية التحتية ونماذج التشغيل الأصلية من AWS لأي مركز بيانات أو منشأة داخلية في الشركات لتوفر تجربة حوسبة سحابية هجينة متناسقة.

تقول أمازون ويب سيرفيسز أنه يمكن للمؤسسات والشركات في السعودية والإمارات الذين لديهم أعباء عمل تتطلب زمن استجابة منخفض أو متطلبات لمعالجة البيانات أو تخزينها محليا الاستفادة من AWS Outposts، ويشمل ذلك التطبيقات التي قد تحتاج إلى الاستجابة في الوقت الفعلي، أو التي تحتاج إلى التواصل مع الأنظمة الأخرى داخل مقر الشركة أو التحكم في المعدات الموجودة في موقع العمل – كمثال معدات المصانع، أو أنظمة الإدارة الصحية، أو أنظمة نقاط البيع بالتجزئة. ويمكن كذلك استخدام AWS Outposts لتخزين ومعالجة بيانات العملاء بشكل آمن في الدول التي لا توجد بها مراكز بيانات AWS.

وبهذا الشأن، قال أندي إيشروود، المدير التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز AWS في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا تقديم AWS Outposts في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبعد إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز AWS للشرق الأوسط في مملكة البحرين العام الماضي، واصل العملاء توسعهم في استخدام AWS وطلبوا منا أن نساعدهم على نقل أعباء عملهم الأكثر حساسية إلى السحابة، حيث تساعدهم AWS Outposts على تحقيق ذلك، كما أنها مفيدة بشكل خاص للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين يحتاجون إلى زمن استجابة منخفض ومعالجة البيانات محليًا حيث تندمج AWS Outposts بسلاسة وأمان مع مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز AWS.”

من جانبه، صرح يوري ميسنيك، رئيس المجموعة للتكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقوله: “نتطلع إلى الاستفادة من AWS Outposts لتحديث وتطوير تجربة عملائنا. وسيصبح AWS Outposts جزءًا مهماً من استراتيجية الحوسبة السحابية لبنك أبوظبي الأول، حيث سيوفر لنا حلول السحابة الهجينة لبناء ونشر أعباء حاويات العمل الحديثة والقدرة على الاستفادة من وتيرة الابتكار السريعة في مجال الحوسبة السحابية من AWS، في حين نقوم بتخزين ومعالجة البيانات داخل مراكز البيانات الخاصة بنا.”

كانت مجموعة العبيكان للاستثمار، أحد أكبر الشركات في مجال التصنيع والمتخصصة في الحلول الرقمية بالمملكة العربية السعودية، قد اعتمدت على خدمات أمازون ويب سيرفيسز في تطوير منصة “ساند”، أول منصة رقميه شامله لاداره أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطه بنظام الحوسبه السحابيه، والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر.

وبالحديث عن ذلك، قال المهندس عبدالله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار: “قمنا بتطوير ساند كحل متكامل لأدارة الحسابات المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد و اداره التصنيع. وهو حل يحقق تجربه سلسه للمستخدم و فعالة لعرض البيانات مع القضاء على التعقيدات في النظام التقليدي للتخطيط للموارد المؤسسية (ERP) . ويقوم ساند بدمج البيانات والمعاملات باستخدام حلولنا الذكيه والأنظمه الروبوتية الأفضل في فئتها. وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية الرائدة من AWS. وسيتيح لنا إطلاق AWS Outposts في المملكة العربية السعودية التوسع في استخدام خدمات AWS مع القدرة على استضافة التطبيقات الرقمية والحلول االصناعية ومنصات الأعمال داخل المملكة، مع الاستفادة الكامله من خدمات AWS وقابلية التوسع عن طريق الحوسبه السحابية.”

من جهته، أبدى ريتشارد هيرلي، رئيس شؤون العملاء والقطاعات في ديلويت الشرق الأوسط، سعادته بوصول AWS Outposts إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقال: “يسرنا توسع AWS Outposts إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تلبي هذه الخدمة متطلبات شركات المنطقة التي تتطلع إلى تسريع تبني حلول الحوسبة السحابية. وبالنسبة لبعض عملائنا الذين ينطلقون في رحلة التحول الرقمي، تعمل AWS Outposts على تلبية احتياجاتهم لتشغيل أعباء العمل داخل المؤسسة مع الاحتفاظ بقدرتهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة على السحابة، وذلك بهدف استكمال تحديث خدماتهم وعملياتهم التجارية. ونحن نتطلع إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة بشكل أكبر من AWS Outposts لتسريع الابتكار.”