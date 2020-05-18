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28 تطبيق و 21 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 28 تطبيق و 21 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
28 تطبيق:
- German-English Translator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Italian-English Translator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Pedometer – GPS Tracker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Spanish-English Translator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Super Dad – Guide, tips and tools for new daddys : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hexagon Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hexagon Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hexagon White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Planets Live Wallpaper Plus : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Ciclo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hacie 2 – Free Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pixel Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pixel Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pixel White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Reborn Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Flat Pixel Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Flat Pixel Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Flat Pixel White – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- iOS 14 Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- iOS 14 Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- iOS 14 White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- S20 One UI Black AMOLED – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- S20 One UI Dark AMOLED – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- S20 One UI White AMOLED – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Teardrop Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Teardrop White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Square Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Square White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
21 لعبة:
- Animal Camp – Healing Resort : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- A-2481 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dementia: Book of the Dead : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Descent: Death Valley HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Icing Master 3D – Fun casual cake making game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pixel Blade Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Riddle Me 2019 – A Riddles game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Wormster Dash : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Block Puzzle : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Farm and Click – Idle Farming Clicker PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Galaxy Merge – Idle & Click Tycoon PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Hunter Rush – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Idle Heroes of Hell – Clicker & Simulator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Mind Games Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Gun Factory – Crafting Tycoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.