ميدياتك تكشف عن معالج Dimensity 820 5G للهواتف المتوسطة يدعم بطاقتي SIM

أعلنت شركة ميدياتيك التايوانية عن أخر معالجاتها Dimensity 820 المخصص للهواتف المتوسطة ويدعم تقنيات اتصال الجيل الخامس وبطاقتي اتصال SIM؛ مع تجسين على مستوى الأداءة وسرعة التنزيل ونطاق الدعم لترددات موجات الاتصال والتغطية لشبكات الاتصال.

ليكون بذلك معالج ميدياتيك Dimensity 820 داعم لأحدث تقنيات اتصال الجيل الخامس عبر ترددات sub-6Ghz التي تتوفر في دول آسيوية وأوروبية وأمريكا الشمالية؛ وعلى نحو مشابه تماماً ببنية معالجات المنافسين المخصصة للهواتف المتوسطة والراقية.

ويأتي المعالج الجديد على نفس التصميم المتبع مع رقاقة الشركة Dimensity 1000 التي أطلقتها العام الماضي حيث يحوى المعالج على أربع أنوية Arm Cortex-A76 ذات سرعة تردد قصوي 2.6 Ghz وأربع أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0 Ghz ورقاقة رسومات Arm Mali-G57 رباعية النواة.

كما يأتي المعالج بدعم وحدة الذكاء الاصطناعي ميدياتك APU 3.0 AI والتي تُمكن ميزة التعرف على ملامح الوجه وعدد من العمليات الوظيفية الأخرى في الهواتف الذكية وتصوير فيديو بدقة 4K مع دعم تقنية HDR10+ ومستشعر كاميرا حتى دقة 80 ميجا بكسل وتردد شاشة حتى 120هيرتز.

بشكل عام يبدو أن ميدياتك أعطت معالجها الجديد اهتماماً أكبر من سابقاته بإبراز عدد من نفاط الأداء لتنافس فيه في سوق معالجات الهواتف المتوسطة بقوة وبالتحديد أمام معالج كوالكوم سنابدراجون 765.

الشركة أعلنت فقط عن المعالج الجديد Dimensity 820 لكنها لم تحدد موعداً للإطلاق بعد؛ لكن من المرجح أن نراه وقت قريب في عدة هواتف ذكية تحت العلامات التجارية لشاومي وأوبو وموتورولا.

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المصدر

Engadget