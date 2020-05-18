تطبيق OS13 Camera يوفّر كاميرا متقدمة مستوحاة من كاميرا ايفون 11

OS13 Camera جديد التطبيقات والذي يُقدّم لك تجربة شبيهة بتجربة الكاميرا على هاتف ايفون 11.

كثيرة هي البدائل لتطبيق الكاميرا الافتراضي على أندرويد، ولحسن الحظ أغلب هذه التطبيقات تُقدّم تجربة أفضل من التطبيق الافتراضي، OS13 Camera هو أحدثها، وهو عبارة عن تطبيق يوفر كاميرا مستوحاة من كاميرا “ايفون 11 “iPhone 11″، مع سماحه لك بعمل لقطات ممتازة والاستفادة من الميزات المتقدمة المثيرة للاهتمام.

وأبرز هذه الميزات، خاصية ملصقات الواقع المعزز الحيّة والملصقات والرموز التعبيرية الأخرى، وهناك الدعم لوظائف المكياج كالتعديل على لون البشرة وتكبير العين وشد الوجه وما إلى ذلك.

بدوره أيضًا، توفّر كاميرا OS13 أكثر من 100 فلتر رائع مع دعم وضع التصوير بجودو 4K و HDR، وهنا خاصية الفلاش مع شاشة بيضاء لصور السلفي، بينما يسمح الوضع الاحترافي بتعديل الـ ISO وتوازن اللون الأبيض ووضع المشهد والتعرض.

هل انتهينا؟ بالطبع لا، حيث يدعم OS13 Camera استخدام مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صور السيلفي والتقاط الصور بالتسلسل بضغطة طويلة، كما يتيح لك الحصول على الصور في الوضع الصامت، وضبط توقيت للالتقاط وتنشيط الشبكة والتقاط صور مع الطمس وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق OS13 Camera لنظام أندرويد كإصدار تجريبي مجاني لفترة محدودة، بعد ذلك عليك الاشتراك السنوي به، وبالنظر إلى الميزات القادمة معه، أو دعونا نقول بعد تجربة التطبيق سترى أنه يستحق الدفع له، على أن يدعم اندرويد 4.3 فأحدث، مع الإشارة بوجود تباين في دعم المميزات وذلك بناءً على إصدار أندرويد.

تحميل تطبيق OS13 Camera على أندرويد.