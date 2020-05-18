تطبيق تخطيط القلب وإشعار عدم انتظام دقات القلب يصلان إلى ساعة آبل

أعلنت شركة آبل أن تطبيق تخطيط القلب على سيتوفر على ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 أو النسخ الأحدث في المملكة العربية السعودية مع تحديث نظامي تشغيل iOS 13.5 وwatchOS 6.2.5.

وتقول آبل أن هذه الميزة تعتبر أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح بأخذ تخطيط للقلب من المعصم مباشرة، حيث يسجل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يعاني فيها المستخدم من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء.

ستقوم آبل كذلك بتوفير ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب في ساعة آبل الجيل الأول وما بعدها لتتيح مراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل اشعارات إذا تم تحديد دقات قلب غير منتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني.

تؤكد آبل أن تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب حصلت على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية باعتبارهما أجهزة طبية مرخصة من فئة Class IIa، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية (MDMA).

وسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب على تحديد العلامات التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعًا. وعند إهماله وتركه من دون علاج، فإن الرجفان الأذيني يعد أحد الأسباب الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة الشائعة حول العالم.

وبهذا الشأن، قال جيف وليامز، مدير عام العمليات في آبل: ”ساعدت ساعة آبل الكثير من الناس حول العالم، ونشعر بالتواضع لأنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ ساعة آبل خطوة مهمة تمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم.“

من جانهبا، قالت سنبل ديزاي، الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة في الشركة: ”نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم. فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل.“

تطبيق تخطيط القلب

تعمل الأقطاب الكهربائية المدمجة في تاج ساعة آبل الجيل الرابع الرقمي والموديلات الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه. ولتسجيل تخطيط للقلب في أي وقت أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب التاج الرقمي وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمي تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب. وبعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أنه إما إشارة للرجفان الأذيني، أو النظم الجيبي، أو انخفاض في معدل نبض القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض ملحوظة في تطبيق صحتي على آيفون بشكل آمن. ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق PDF يحتوي على النتائج مع الأطباء.

إشعارات عدم انتظام دقات القلب

عن طريق المستشعر البصري لنبض القلب في ساعة آبل الجيل الأول أو الموديلات الأحدث، تقوم ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب بين الحين والآخر بالتحقق من إيقاع دقات القلب في الخلفية بحثًا عن أي إشارات لعدم انتظامها، والتي يمكن أن تشير إلى الرجفان الأذيني، وتنبه المستخدم بإشعار في حالة الكشف عن عدم انتظام لدقات القلب بعد خمس عمليات فحص لإيقاع دقات القلب على مدار 65 دقيقة على الأقل.

تم التحقق من قدرات تطبيق تخطيط القلب على تسجيل تخطيط القلب بدقة وعلى أنه يشير إلى الرجفان الأذيني أو النظم الجيبي من خلال تجربة سريرية ضمت حوالي 600 مشارك.

وبهذا الخصوص، تقول آبل: “تمت مقارنة تصنيفات لإيقاع دقات القلب مأخوذة من قبل أخصائي قلب بواسطة جهاز تخطيط قلب ذي 12 اتجاهًا مع تصنيف لإيقاع دقات القلب تم تسجيله في الوقت نفسه من قبل تطبيق تخطيط القلب.”