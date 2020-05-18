أوبر تعلن عن تسريح دفعة ثانية من موظفيها بعدد إجمالي 3,000 موظف

بعد أقل من أسبوع على قرار شركة أوبر الأخير القاضي بتسريح 3,700 موظف ها هي تعلن اليوم عن خطوة أخرى لتسريح 3,000 موظف أخرين، لتكون الشركة منذ بداية مايو الجاري حتى قرار التسريح الأخير قد استغنت عن قرابة ربع كادرها العامل.

وعلى غرار قرار الاستغناء عن الدفعة الجديدة من الموظفين فسوف تغلق أوبر أيضاً 45 مكتباً تمثيلاً لخدماتها التي مازالت تحت الاختبار والتي لا تمثل بطبيعة الحال مركزا خدماتياً نشطاً حسب تقرير وول ستريت.

فيما جاء الإعلان عن الإجراءات الأخيرة عبر بريد إلكتروني قام بإرساله المدير التنفيذي لأوبر دارا خسروشاهي إلى طاقم موظفيه، مشيراً فيه إلى التغيرات الجديدة التي ستطرأ على استراتيجة الشركة بعد الخاسرة الكبيرة التي تلقتها خلال الربع الأول من العام بسبب الجائجة الفيروسية كوفيد-19.

وجاءت النتائج المالية للربع الأول من العام 2020 بخسائر مالية تكبدتها الشركة تعد هي الأكبر بالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة؛ حيث بلغت الخسارة 2.9 مليار دولار بسبب تراجع تحركات ونشاطات المستخدمين وعملاء أوبر في ظل حالة التقييد الكبيرة التي تفرضها الدول لمجابهة كورونا.

أما من ناحية معاناة الشركات الخدماتية بشكل عام وسوق النقل التشاركي فإن أوبر ليست الوحيدة بين الشركات الكبرى التي ضربتها عاصفة الكورونا، فقد قامت شركة Lyft هي الأخرى بتسرح 1000 موظفاًَ أي قرابة 17% من إجمالي طاقمها العامل، فيما قامت شركة Airbnb بالاستغناء عن 25% من مجموع موظفيها.

المصدر

Engadget

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