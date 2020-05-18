آبل تعيد فتح بعض متاجرها حول العالم

أعلنت آبل عن الخطة التدريجية لإعادة فتح متاجرها المغلقة حول العالم بسبب فيروس كورونا. والبداية ستكون من أميركا التي ستعيد فتح 25 متجر فيها، و 12 في كندا، و 10 في إيطاليا، بخطوة مبدئية بسيطة مع الكثير من الاحتياطات الصحية.

بحسب الإرشادات التي نشرتها آبل فإنه سيتم فحص حرارة كل الزبائن مع طلب ارتداء الكمامة للموظفين والزبائن وسيتم تقديمها لمن لا تتوفر لديه.

كما تلزم آبل الجميع بالتباعد الاجتماعي وتحديد عدد الأشخاص المتواجدين معاً بنفس الوقت ضمن المتجر وتحديد الخدمات التي يوفرها المتجر مثل الحصول على المنتجات التي تم طلبها إلكترونياً أو تقديم الخدمات الشخصية مثل الاستفسارات وحل المشاكل.

وكانت متاجر آبل في كافة أنحاء العالم ما عدا الصين قد أغلقت استجابة للجهود الدولية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. حيث أغلقت سابقاً متاجر آبل في الصين بيناير وتم إعادة فتحها أواخر مارس.

يذكر آبل لديها 510 متجر حول العالم وأكثر من 80% منها مغلق حالياً بما فيها 271 متجر فقط في الولايات المتحدة، وإعادة الفتح الجزئية هذه مشروطة بتدابير صحية وقد تتراجع عنها آبل وتعيد إغلاق المتاجر حسب الحال.