Simple Dialer هو تطبيق هاتف بسيط وعملي دون الكثير من التضحيات

Simple Dialer هو تطبيق هاتف جديد يسمح لك بإدارة المكالمات بطريقة بسيطة وأكثر.

لحسن الحظ، يمتلئ متجر جوجل بلاي بالبدائل لأي تطبيق مُثبت على هاتفك الأندرويد، ويقع نفس الحال على فئة تطبيقات الهاتف، Simple Dialer أحد هذه التطبيقات وأحد أحدث البدائل، حيث يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق هاتف يسمح لك بإدارة المكالمات بطريقة بسيطة، مع سماحه لك بحظر أرقام الهواتف الغير المرغوب فيها وبنقرة واحدة فقط.

وبشكل أكثر تفصيلًا، تتكون الشاشة الرئيسية للتطبيق من ثلاث علامات تبويب وهي “جهات الاتصال والمفضلة وسجل المكالمات”، بينما تقدم لوحة المفاتيح السريعة اقتراحات اتصال ذكية، مع دعمه لتصفح دفتر العناوين والإشارات المرجعية بالحرف وأداة، فضلًا عن توفيره لإمكانية إنشاء روابط على الشاشة الرئيسية لأي جهة اتصال.

أيضًا، يُقدّم تطبيق Simple Dialer المظهر الداكن بشكل افتراضي، ومع ذلك هناك أيضًا مظهر خفيف وآخر يمكن تخصيصه مع الألوان التي تختارها، وذلك عبر الانتقال إلى اعدادات التطبيق.

ومن المميزات الأخرى القادمه معه، على سبيل الحصر لا الشمل، ميزة إدارة الأرقام المحظورة، وتغيير تنسيق التاريخ والوقت، وضبط حجم الخط وربط رقم بجهات الاتصال لطلبه عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرقم المقابل على لوحة المفاتيح وأكثر.

أخيرًا، يتوفر التطبيق لنظام أندرويد مجانًا دون عمليات شراء أو إعلانات داخلية، ويكفي للعمل معه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Simple Dialer على أندرويد.