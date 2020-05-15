من أين تشتري منتجات فاخرة وأصلية أون لاين بدون قلق وبتخفيضات إضافية

أصبح التسوق عبر الإنترنت “أون لاين” شائعًا بشكل كبير في الوطن العربي، حيث تعددت المتاجر الإلكترونية التي توفر مختلف السلع والمنتجات من مختلف التصنيفات، وقد ساهم هذا النوع المستجد من التسوق نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نظرا للمزايا الحصرية و العديدة التي يقدمها. من بين أفضل مزايا التسوق أون لاين سهولة الحصول والبحث على منتجك المفضل و خدمة الدفع عند الاستلام مع التوصيل السريع اضافة الى خدمات رائعة توفر لك الوقت و الجهد مثل مواقع طلبات الوجبات التي تجمع لك مئات المطاعم في مكان واحد, اضافة الى مواقع الموضة و الأزياء التي تجمع لك أفضل المصممين وشركات صنع الالبسة في العالم في متجر واحد بأسعار رائعة. كما توفر المتاجر الإلكترونية عروضًا ترويجية كثيرة ورائعة تشمل كوبونات واكواد خصم مغرية، ولعل أفضل مكان للحصول على الكوبونات والعروض لمتجرك المفضل هو موقع الكوبون الذي يجمع أكواد خصم وعروض مئات المتاجر العربية والعالمية في موقعه والتي تصل إلى 70% من التخفيضات.

ورغم كل إيجابيات التسوق الإلكتروني، إلا أن بعض المتاجر تمارس النصب والاحتيال على الزبون عبر الترويج لمنتجات ماركات عالمية على أنها أصلية وبأثمان زهيدة مما يجعل العملاء يتسابقون على اقتنائها إلا أنهم يتفاجأون بوصول منتجات رديئة ومقلدة مما يستدعي التدقيق في عملية شراء المنتجات الفاخرة و الفخمة. في هذا المقال نقدم 3 متاجر إلكترونية موثوقة لاقتناء منتجات فاخرة و أصلية دون قلق و بتخفيضات مذهلة.

متجر أناس:

يجمع أناس أفضل المصممين العرب والعالميين، ويعرض منتجات الفاخرة تتمثل في ألبسة نسائية مع أفضل الاكسسوارات مثل الشنط، الأحذية، الساعات، العطور، ومواد التجميل. كما يعرض منتجات لأفضل الماركات العالمية على غرار جوتشي، فندي، دولتشي اند غابانا، بالنسياغا، امبوريو ارماني، فالنتينو، برادا، وغيرها الكثير. تتميز منتجات موقع Ounass بعراقة الماضي مع لمسة حديثة و جودة عالية و مضمونة مع سلع أصلية 100%. كما يقدم موقع أناس تخفيضات و عروض رائعة من بينها كوبون خصم أناس الذي يمنحك تخفيضات معتبرة على كل المنتجات المخفضة و غير المخفضة.

متجر أون تايم:

يعتبر متجر أون تايم من أرقى المتاجر في العالم و الوطن العربي الذي يعرض مختلف الساعات للرجال و النساء مع العديد من الاكسسوارات و المجوهرات والأحذية اضافة الى ملابس الاطفال. إذا كنت من محبي الماركات الفاخرة فمتجر Ontime هو المكان المناسب لك حيث يضم منتجات راقية وأصلية لعديد العلامات التجارية من بينها ارماني اكسشاينج، فيرساتشي، كينزو، دكني، فوسيل، شيروتي 1881، هوغو بوس و العشرات من العلامات التجارية الأخرى. يمكنك التسوق بأمان من متجر أون تايم والإستفادة من تخفيضات مغرية تشمل كود خصم اون تايم و احصل على خصم معتبر على مشترياتك.

متجر Farfetch:

يتميز متجر فارفيتش بشهرته العالمية حيث يزوره مئات آلاف الزوار يوميًا لاقتناء أفضل منتجات الموضة والأزياء المختارة بعناية من أرقى الماركات والمصممين في العالم. إذا دخلت لقسم ألبسة النساء ستجد منتجات لـ أليكس بيري، ايميليو بوتشي، وفالنتينو، وإذا دخلت قسم المجوهرات ستجد ماركات مثل يوكو لندن، بوشرون، وشوبار، و في قسم الشنط والحقائب ستجد عشرات الماركات من بينها كلوي، جيفنشي، وبرادا. زيادة على المنتجات الفاخرة والأصلية. يوفر متجر Farfetch العديد من العروض من أهمها كود خصم Farfetch.