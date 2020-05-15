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قريبًا قد تدعم عدسة جوجل حلول معادلات رياضية أكثر تقدمًا

أحمد سعيد 15 مايو 2020
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تتطلّع جوجل لتوسيع ميزة حل المعادلات الرياضية البسيطة في عدستها “Lens” لتصبح أكثر قوة.

قريبًا قد تدعم عدسة جوجل حلول معادلات رياضية أكثر تقدمًا
قريبًا قد تدعم عدسة جوجل حلول معادلات رياضية أكثر تقدمًا

مع بداياتها، كانت عدسة جوجل “Google Lens” ليست بهذه القوة الحالية، والآن أصبحت أداة قوية، وكل ما عليك هو توجيه الكاميرا إلى شيء ما من حولك وستقدم لك العدسة نتائج البحث اعتمادًا على ما تتعرف عليه، وأبرز مميزاتها استخراج النص لتتمكن من نسخه مباشرة وأكثر، كذلك حل المعادلات الرياضية البسيطة والمزيد.

الآن، يبدو أن الشركة تتطلع إلى توسيع الميزة الأخيرة، حيث قريبًا قد نرى العدسة تدعم حل معادلات رياضية متقدمة فضلًا عن تقديم المساعدة لحل هذه المسائل، على أن يتبلّور هذا الدعم في “وضع التعليم” الجديد، حيث عند تحديده ستتمكن من توجيه الكاميرا إلى “المسألة” وسوف تحصل على بعض السحر.

أخيرًا، وكما هو الحال مع أي ميزة تم العثور عليها في نسخ الاختبار، ستستغرق هذه الميزة بعض الوقت حتى تكون متاحة للجميع، ومن المحتمل أيضًا أن تقوم جوجل بإلغاء العمل عليها تمامًا.

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