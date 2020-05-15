في أحدث إصدار تجريبي واتساب يتكامل مع ميزة Messenger Rooms

يتكامل تطبيق واتساب مع ميزة غرف التراسل “Messenger Rooms” في أحدث إصدار تجريبي له على أندرويد.

خلال الأشهر الأخيرة، ارتفع الطلب على خدمات وأدوات المراسلات المرئية، ومع ذلك فقد لعبت فيس بوك دورًا صغيرًا نسبيًا في هذه المساحة على الرغم من امتلاكها لتطبيقين رائدين للتراسل، ولإصلاح ذلك، قدّمت الشركة الشهر الماضي ميزة Messenger Rooms التي تتيح إجراء مكالمات فيديو مع 50 شخص بنفس الوقت ودون الحاجة لتوفّر حساب فيس بوك لديهم.

الآن، وعبر أحدث إصدار تجريبي من واتساب، هناك التكامل مع هذه الميزة، حيث سيُلاحظ المستخدم وجود أيقونة جديدة “الغرفة” في قائمة المشاركة داخل محادثة واتساب، وبالمناسبة حلّت هذه الأيقونة مكان أيقونة الكاميرا، وهي في الأساس اختصار لتوجيهك إلى ماسنجر، كما ويمكنك الوصول إلى هذا الإجراء الجديد من علامة التبويب “المكالمات” في واتساب.

أخيرًا، تظهر هذه الميزة الآن لعدد قليل من المستخدمين الذين يشغلون أحدث إصدار من WhatsApp beta، وهي لا تزال تصل بشكل تدريجي لعدد أكبر من المستخدمين وفي مناطق أخرى، ويمكنك تجربة حظك بتجربتها من عدمه عبر تحميلك لأحدث إصدار من واتساب 2.20.163 بالانتقال من هنا.

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