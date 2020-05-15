أمازون تؤكد الوفاة السابعة بين عمال المستودعات بسبب كوفيد-19

أكدت شركة أمازون وفاة أحد عامليها في فرع انديانابولس (IND8) في ولاية إنديانا الأمريكية على إثر إصابته بفايروس كوفيد-19 ليصبح بذلك محموع حالات الوفاة في صفوف عمال الشركة بسبب الفايروس 7 وفيات حتى اللحظة.

ووفقاً لتقرير The Verge فإنه من الصعب التنبؤ بالعدد الحقيقي للوفيات والإصابات في صفوف عاملي أمازون نظراً لعملية الإشعار والتبليغ التي تتبعها الشركة؛ حيث أشار التقرير إلى أن المعلومات الأولى عن حالة الوفاة الأخيرة قد بدأت عن شكل إشاعات في حين لم تقوم الإدارة بالإعلان عنها وإبلاغ الموظفين إلا بعد انتشار الخبر بشكل كبير.

ووفقاً لرواية أحد العاملين فإن إدارة الشركة لا تقوم بالتصريح أو قول أي شيء إن لم يتم طرح الأسئلة عليها، وكانت أمازون قد رفضت التصريح بعدد المصابين بالفايروس بين صفوف عاملين المستودعات وفقاُ لتقارير سابقة.

حيث جاء على لسان نائب رئيس عمليات أمازون العالمية Dave Clark أن الإحصاءات عن العدوى لا تعد أرقاماً ذات أهمية خاصة؛ بينما على النقيض قامت 13 نيابة عامة أمريكية بالطلب من أمازون تقديم معلومات حول عدد عامليها المصابين بالفايروس أو أولئك الذين توفوا بسبب المرض.

مواضيع ذات صلة:

أمازون تستخدم بيانات الباعة على موقعها لتطوير منتجات جديدة بأسعار منافسة

المصدر

The Verge