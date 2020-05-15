آبل تستحوذ على خدمة البث من الواقع الافتراضي NextVR

بعد شهر من الصمت المتبادل، أكدت آبل أنها استحوذت على الشركة الناشئة NextVR والمتخصصة بتسجيل وبث الفعاليات كالمباريات والحفلات وذلك عبر تقنية الواقع الافتراضي.

ويبدو أن الصفقة تمت قبل شهر من الآن، وبحسب بلومبيرغ فإنه سيتم إغلاق الشركة ونقلها إلى آبل. ولم يكشف رسمياً عن سعر الصفقة لكن تشير المصادر إلى أنها بلغت 100 مليون دولار.

مازال من غير الواضح كيف ستستخدم آبل ما توفره لها NextVR، لكن نعلم سابقاً أن الشركة تعمل على تطوير خوذة واقع معزز، كذلك عبر خدمة Apple TV Plus يمكن للمستخدمين متابعة البث المباشر للفعاليات التي يتم تصويرها عبر كاميرات NextVR ليتم متابعتها مباشرة من خلال الهواتف الذكية والشاشات.

وتأسست شركة NextVR في عام 2009 وحصلت على تمويل بقيمة 115 مليون دولار خلال فترة عملها. وتخصصت في تسجيل وعرض المحتوى ضمن الواقع الافتراضي على زاوية 360 درجة مهما كان الجهاز المستخدم لمشاهدة المحتوى.

وسبق أن تعاونت الشركة مع الجهات الراعية للبطولات الرياضية مثل NBA لكرة السلة و NASCAR لسباق السيارات وحتى الأخبار مع CNN لعرض المباريات والمحتوى ضمن الواقع الافتراضي.

المصدر:

Bloomberg