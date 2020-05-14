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19 تطبيق و 16 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 19 تطبيق و 16 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- 4K Camera – Filmmaker Pro Camera Movie Recorder : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Flashcard Baby (No Ads) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Train Away : السعر الحقيقي 6.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Learn Spanish – Frase Master Pro : السعر الحقيقي 10.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Michael’s 5-minute English : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Aurora Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Redox – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- V60 Thinq Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- V60 Thinq White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- V60 Thinq Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- MiUi 12 Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- MiUi 12 Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- MiUi 12 White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- MARK’S LIFE : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- New Math Puzzles for Geniuses 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- The House: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Lootbox RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Memory Game – Official : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Stone Of Souls HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Boxes Drop – Tower block : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Brumpfus Hopeless Chase : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hills Legend: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Lose Weight Story – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Epic Animal – Move to Box Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hero Knights (idle RPG) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Legend of the cartoon : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- SUPER Happy Style : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- 2048 – Puzzle Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- One Line Deluxe VIP – one touch drawing puzzle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.