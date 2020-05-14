مؤسس هنقرستيشن يطلق مشروع Guru

أعلن إبراهيم الجاسم، مؤسس منصة هتقرستيشن لخدمات توصيل الطعام، عن إطلاق مشروع Guru الذي يمثل منصة استشارات تجمع خبراء من مختلف المجالات، ويهدف إلى تقديم المعلومات بشكل مجاني أو بمقابل مادي.

يقول الجاسم حول هذا المشروع: “في رحلتي مع هنقرستيشن، استفدت من الخبراء كثيرًا وبعض النصائح ساهمت في نجاح الشركة. ولإيماني بأن للمعلومة قيمة كبيرة لا تأخذ قدرها ولوجود صعوبات في الوصول إلى شبكة من الخبراء نطلق منصة قورو لجمع الخبراء وتسهيل الوصول لهم بمقابل مادي أو مجاني.”

سيتمكن الراغبون من الحصول على استشارة من اختيار الخبير أو المستشار المطلوب ومن ثم تحديد موعد وفقًا لجدوله، وبعدها في الموعد المحدد يمكن التواصل بسهولة من خلال التطبيق عن طريق اتصال صوتي عبر الإنترنت أو مرئي، أو حتى محادثة فورية.

يُشار أن قورو “Guru” توفر خدماتها في الوقت الحالي عبر تطبيق لمستخدمي iOS، ويمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط.