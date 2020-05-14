جوجل ستحجب الإعلانات التي تستنزف موارد هاتفك عبر كروم

كشفت جوجل أنها ستبدأ بمعاقبة المعلنين الذين ينشرون إعلانات تستنزف موارد هاتف المستخدم دون علمه وذلك عبر حجبها عن الظهور ضمن متصفح كروم.

استنزاف الموارد المقصود فيه الاستهلاك الكبير للاتصال بالانترنت والبيانات، وكذلك البطارية وطاقة المعالج. تقول جوجل أن هناك نسبة لابأس بها من الإعلانات المستنزفة التي تقوم بتكبيد المستخدم مصاريف لا داعي لها من خلال استهلاك كمية كبيرة من البيانات أو البطارية، مثل الإعلانات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية أو المبرمجة بطريقة غير سليمة.

وستعرض جوجل رسالة خطأ في الإطار الذي من المفترض أن يظهر فيه الإعلان المحجوب فيها عبارة Ad removed مع إمكانية معرفة تفاصيل إزالة الإعلان.

وحددت جوجل المعايير التي لو تجاوزها الإعلان فإنه سيتم حجبه مثل استهلاك بيانات أكثر من 4 ميغابايت و 15 ثانية عمل واستهلاك للمعالج خلال إعلان مدته 30 ثانية، وتقول أن نسبة 0.2% من الإعلانات المعروضة ستضرر من هذا الحجب، بمعنى أن النتيجة التي ستحصل عليها قد لا تختلف كثيراً عن المعتاد.

يذكر أن جوجل أطلقت منذ إصدار كروم 80 خيار يتيح للمستخدم حجب الإعلانات المستهلكة للموارد. لكن الآن الميزة ستكون بطريقة أفضل ومن طرف جوجل بدون تدخل المستخدم.

المصدر:

blog.chromium