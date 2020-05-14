جوجل تخسر أهم المطورين لهواتف بكسل وتقنيات الكاميرا

مدير قسم هواتف بكسل العام والمهندس الرئيسي خلف تطوير كاميرا هواتف جوجل غادرا الشركة بهدوء منذ عدة أشهر.

يبدو أن خيبة الأمل التي لاحقت هواتف بكسل 4 لم يذهب صداها بهدوء، حيث سحب معها اثنين من أهم موظفي الشركة والعناصر المطورة لهواتف جوجل وخاصة بما يتعلق في الكاميرا التي جعلتها تتفوق على الكثير من الهواتف.

موقع The Information، أشار لرحيل مارك ليفوي المهندس المتميز خلف كاميرا هواتف جوجل، ومدير القسم هواتف بكسل العام، ماريو كيروش.

يُعد مارك ليفوي من أهم المهندسين في الشركة، حيث كان يعمل على تطوير عتاد الهاتف وتصميمه بجانب تطوير تقنيات الكاميرا بفضل خبرته في مجال الصور المحوسبة التي منحت هواتف الشركة قيمتها العالمية لتنافس أفضل كاميرات الهواتف من شركات مثل آبل وسامسونج وهواوي.

فيما شغل ماريو كيروش منصب المدير العام لقسم بكسل وكان من أهم العناصر في تطوير هواتف جوجل وظهورها بالشكل المعروف.

نفس التقرير أشار لمرور بعض الوقت على رحيل ليفوي وكيروش رغم عدم ظهور أي معلومات رسمية حول المغادرة، حيث خرج كيروش منذ شهر يناير للانضمام لشركة Palo Alto Networks فيما خرج ليفوي في شهر مارس.

وأردف أن انتقادات مدير قسم الأجهزة بجوجل بالاجتماع السنوي بعد ردود الفعل السلبية حول بكسل 4 ربما ساهمت برحيل الثنائي.

يُشار أنه وباستثناء هواتف بكسل 4 التي وصلت نهاية العام الماضي، فقد لاقت النسخ السابقة ردود فعل مميزة من المستخدمين.

المصدر:

The Information