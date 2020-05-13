Poco تكشف عن النسخة الثانية من قاتل الهواتف الرائدة Poco F2 Pro

كما كان متوقعاً كشفت علامة شركة شاومي التجارية المستقلة Poco عن النسخة الثانية من قاتل الهواتف الرائدة Poco F2 Pro الذي يحمل مواصفات راقية تنافس أعلى ما تملكله الهواتف الرائدة من المنافسين وبسعر 500 دولار.

الهاتف يأتي على شاكلة نسخة ريدمي K30 Pro أو بتعبير أدق يعد النسخة العالمية من الهاتف الذي أطلقته شاومي في الصين، حيث يأتي Poco F2 Pro بشاشة كاملة قياس 6.67 بوضة تغطي غالبية الواجهة الأمامية في ظل إمتلاكه كاميرا سيلفي منبثقة.

ونظراً لكونه منافس قوي في السوق فبكل تأكيد يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 865 بدعم لتقنيات اتصال الجيل الخامس أسوة ببافي هواتف الأندرويد الراقية مع تدعيمه بتقنية التبريد السائل ومتوافق مع معالج رسومات Adreno 650.

وبالنسبة لذاكرة الوصول فهي LPDDR5 والذاكرة الداخلية UFS 3.1 مع خيارات سعة مشابهة لنسخة K30 Pro، بالنسبة لكاميرا الهاتف فهي كما موضح في الصورة التالية بعدسة رئيسية 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة 13 ميجا بكسل وأخرى مكبرة 5 ميجا بكسل ومستشعر عمر 2 ميجا بكسل:

وعلى نطاق البطارية فهي كبيرة سعة 4,700 ملي أمبير وحسب زعم الشركة تعطي 17 يوماً في وضع الاستعداد و13 ساعة أثناء اللعب و7 ساعات أثناء تسجيل فيديو بدقة HD.

اليسعر والتوفر في السوق:

يبلغ سعر الهاتف نسخة 6 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي (رام) و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية 500 دولار بينما نسخة 8 جيجا بايت (رام) و 256 ذاكرة تخزين تبلغ 600 دولار، الهاتف سيتم طرحه في السوق خلال الأسبوع القادم في 19 مايو الحاري.

المصدر

POCO