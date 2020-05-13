KartRider Rush + لعبة سباقات مجانية شبيهة بلعبة Mario Kart Tour

إطلاق لعبة السباقات الجميلة KartRider Rush + شبيهة لعبة Mario Kart Tour على متجر جوجل بلاي وهي متاحة للتحميل مجّانًا.

ربما لم يكن لديك علم بأن سلسلة ألعاب Crazyracing KartRider من Nexon تُعد امتياز شعبي وكبير في كوريا الجنوبية، لذا من المنطقي أن توفّر الشركة ألعابها في بلدان أخرى، وهذا ما حصل فعلًا، حيث أعلنت عن إطلاق لعبتها المجانية KartRider Rush + في أندرويد، وهي بالمناسبة شبيهة باللعبة الاخرى Mario Kart Tour من Nintendo.

وعبر المقطع الدعائي في الأسفل، ستحصل على نظرة سريعة لفكرة وما تُقدّمه اللعبة، حيث كما ترى، تُوفّر اللعبة عددًا كبيرًا من الأوضاع المألوفة، مثل سباقات السرعة ووضع القصة ووضع التصنيف ووضع الممرات الذي يقدم العديد من أنواع السباق الخاصة به، وبالنسبة للجزء الأكبر، تعتمد طريقة اللعب على ما إذا كان يمكنك إكمال الانجرافات حول كل زاوية من أجل الحصول على دفعة إضافية، مما سيساعد على ضمان مكانك في المقدمة.

كما ومن الجيد أن نرى بأن لعبة KartRider Rush + تُقدّم ضوابط تحكم لليد اليمني أو لليد اليسرى مع زر انجراف منفصل، وهذا يسمح بوجود دقة أكبر بدلًا من التمرير العشوائي على الشاشة، وأجدر بالإشارة ان اللعبة لا تدعم وحدة تحكم مادية، لذلك الجميع سيعتمد على عنصر اللمس في الشاشة.

أما فيما يتعلق باللعب عبر الإنترنت، سيتعين عليك أولاً العمل في طريقك من خلال برنامج تعليمي إجباري يبدو كما لو أنه يحاكي اللعب عبر الإنترنت، بعد ذلك ستتمكن من اللعب في مباريات حقيقية مع لاعبين حقيقيين، أو حتى القفز إلى مجموعة مع أصدقائك داخل اللعبة.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، لعبة KartRider Rush + متاحة للتحميل مجّانًا، ولكنها تحتوي على عمليات شراء داخلية كثيرة وباهظة، ولكن أغلب هذه المشتريات ما هي إلّا محض عمليات تخصيص وتجميل لا تؤثر على طريقة اللعب، لذلك لا داعي للقلق من هذه الناحية.

تحميل لعبة KartRider Rush + على أندرويد.