يُتيح لك تبويب “أماكنك” في مساعد جوجل التحقق مباشرة من حالة الطقس وحركة المرور

جوجل تُضيف زرين جديدين لمعرفة حالة الطقس وحركة المرور مباشرة من تبويب أماكنك في مساعد جوجل.

يعد حفظ الأماكن التي تزورها كثيرًا طريقة رائعة لاتخاذ إجراءات تستند إلى الموقع عبر خدمات جوجل بسرعة، وعبر خدمة مساعد جوجل، يمكنك الاستعلام عن حركة المرور حول مكانك الحالي، ومع ذلك لا توجد طريقة سهلة للتحقق يدويًا من أحوال الطقس وحركة المرور حول مواقعك المحفوظة وهذا في حالة كنت تتجنّب الأوامر الصوتية.

الآن، يبدو أن الشركة تحاول سد الفجوة عن طريق إضافة زوج من الأزرار المباشرة، ومع ذلك لا يزال الأمر يتطلب بضع نقرات للوصول إلى هناك، ولكن بالمجمل، هذه الإضافة أسهل من أي وقتٍ مضى.

وللوصول إلى ذلك، تقع علامة التبويب “أماكنك” ضمن الخيار الأوّل من قائمة إعدادات المساعد، بحيث يمكنك إضافة مواقعك التي تريدها، مع الإشارة، أن المستخدمين الذين لديهم واجهة مستخدم قديمة سيروا فقط خيار إضافة مواقع أو حذفها، ولكن واجهة المستخدم الأحدث تضيف زرين تحت كل مكان محفوظ للتحقق من حركة المرور والطقس.

أخيرًا، يبدو أن هذه الإضافة تصل للمستخدمين بشكل تدريجي كونها من جهة الخادم، لذلك لا يلزمك تحديث تطبيق جوجل الرئيسي، ومع ذلك، يُفضّل تحميل أحدث إصدار من التطبيق، والانتظار أيام أخرى لتصل لك هذه الإضافة.

تحديث تطبيق جوجل على أندرويد.