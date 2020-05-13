يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد

الآن على نظام التشغيل iOS، يمكنك رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في تويتر كلها في مكان واحد.

في إطار عملها الدؤوب لتحسين تجربة المستخدم، تعمل تويتر “Twitter” الآن على تسهيل تتبع ما يقوله الأشخاص عن تغريداتك، حيث يُوفّر التطبيق على iOS الآن خيارًا لرؤية جميع التغريدات التي تحتوي على تعليقات في موجز أو مكان واحد.

من ناحيته، هذه الميزة رأيناها لأوّل مرة في نسخة اختبار سابقة، والآن أصبحت متوفّرة وبشكل رسمي للمستخدمين، حيث عند النقر الآن على عدّاد التغريد ستطلع على تعليقات المتابعين، مما يجعل من إمكانية الرد أسهل ما يُمكِن.

Don’t miss the Tweets about your Tweet. Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y — Twitter (@Twitter) May 12, 2020

كما وقد تكون سعيدًا أيضًا بمعرفة أن تلك التعليقات التي تم التعليق عليها ستساهم في إجمالي عدد إعادة التغريد، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا كنت ترغب في قياس رد الفعل الحقيقي لمشاركاتك، على أن يتم العمل بذلك قريبًا جدًا.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافة متاحة حاليًا على تطبيق تويتر في iOS، ولا يُوجد هناك كلمة من الشركة حوّل توفّرها على نظام التشغيل الآخر أندرويد أم لا.

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