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يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد

أحمد سعيد 13 مايو 2020
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الآن على نظام التشغيل iOS، يمكنك رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في تويتر كلها في مكان واحد.

يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد
يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد

في إطار عملها الدؤوب لتحسين تجربة المستخدم، تعمل تويتر “Twitter” الآن على تسهيل تتبع ما يقوله الأشخاص عن تغريداتك، حيث يُوفّر التطبيق على iOS الآن خيارًا لرؤية جميع التغريدات التي تحتوي على تعليقات في موجز أو مكان واحد.

من ناحيته، هذه الميزة رأيناها لأوّل مرة في نسخة اختبار سابقة، والآن أصبحت متوفّرة وبشكل رسمي للمستخدمين، حيث عند النقر الآن على عدّاد التغريد ستطلع على تعليقات المتابعين، مما يجعل من إمكانية الرد أسهل ما يُمكِن.

كما وقد تكون سعيدًا أيضًا بمعرفة أن تلك التعليقات التي تم التعليق عليها ستساهم في إجمالي عدد إعادة التغريد، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا كنت ترغب في قياس رد الفعل الحقيقي لمشاركاتك، على أن يتم العمل بذلك قريبًا جدًا.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافة متاحة حاليًا على تطبيق تويتر في iOS، ولا يُوجد هناك كلمة من الشركة حوّل توفّرها على نظام التشغيل الآخر أندرويد أم لا.

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