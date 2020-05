يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد

الآن على نظام التشغيل iOS، يمكنك رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في تويتر كلها في مكان واحد.

في إطار عملها الدؤوب لتحسين تجربة المستخدم، تعمل تويتر “Twitter” الآن على تسهيل تتبع ما يقوله الأشخاص عن تغريداتك، حيث يُوفّر التطبيق على iOS الآن خيارًا لرؤية جميع التغريدات التي تحتوي على تعليقات في موجز أو مكان واحد.

من ناحيته، هذه الميزة رأيناها لأوّل مرة في نسخة اختبار سابقة، والآن أصبحت متوفّرة وبشكل رسمي للمستخدمين، حيث عند النقر الآن على عدّاد التغريد ستطلع على تعليقات المتابعين، مما يجعل من إمكانية الرد أسهل ما يُمكِن.

Don’t miss the Tweets about your Tweet.

Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y

— Twitter (@Twitter) May 12, 2020