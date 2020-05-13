يحتوي تطبيق جوجل إيرث الآن على واجهة بحث جديدة والمزيد

يحصل تطبيق جوجل إيرث “Google Earth” على واجهة بحث جديدة تعرض المحتوى المميز وسجل البحث وأكثر.

في إطار عملها الدؤوب بتحديث خدماتها، أعلنت جوجل للتو عن تجربة بحث جديدة لخدمتها جوجل إيرث، وفيها تم توفير تصميم جديد لسجل البحث الخاص بالمستخدم، حيث سيُقدّم الآن محتوى مميز ومشاهد يجب مشاهدتها، فضلًا عن إتاحته للبحث عن طبقات البيانات وكذلك الأماكن.

ولم يتوقف الأمر عند التغيّرات المرئية، بل هناك تغيّرات وظيفية، حيث يقسم البحث نفسه الآن نتائجه إلى أربع فئات على الأقل وهي “الأماكن، والألعاب والاختبارات، وطبقات البيانات، والإرشادات”، مع خيارات لتوسيع كل منها للحصول على نتائج أكثر استهدافًا.

أخيرًا، أشارت جوجل بأن هذه الإضافات متاحة الآن على تطبيق الخدمة سواء في أندرويد أو iOS، كذلك هي متاحة على الويب حيث يمكنك زيارة الموقع الرسمي من هنا، وتحميل التحديث من أسفل.

تحميل تحديث جوجل إيرث على أندرويد.

تحميل تحديث جوجل إيرث على iOS.

المصدر:

جوجل.