مبيعات بلايستيشن 4 التاريخية تتجاوز 110 مليون قُبيل إطلاق الجيل الجديد

أضافت سوني مبيعات وصلت 1.5 مليون جهاز إلى قائمة بلايستيشن 4 التاريخية الربع المالي الماضي تمهيدًا لإطلاق الجيل القادم.

أعلنت شركة سوني عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير وعامها المالي 2019، وكالعادة، فإن قسم بلايستيشن كان العامل الحاسم في دخل الشركة السنوية. ورغم بطء نمو المبيعات خلال تلك الفترة، إلا أن الشركة تمكنت من بيع 1.5 مليون نسخة بلايستيشن 4 بأنواعه الثلاثة خلال الربع الأخير ليصل العدد التاريخي لمبيعات الجهاز 110.4 مليون.

مبيعات أجهزة بلايستيشن هذا العام شهدت تراجعًا مقارنة بالعام الماضي كما هو متوقع، وخاصة باقتراب إطلاق الجيل الجديد من المنصة.

وتستعد سوني لإطلاق بلايستيشن 5 خلال عطلات هذا العام لإنعاش مبيعات قسم الألعاب مع عتاد قوي يقدم تجربة مختلفة للمستخدمين.

ومن المنتظر أن يظهر الجيل الجديد لأجهزة بلايستيشن “PS5” مع تقنية تتبع الأشعة ومعالج رسومات أعلى وسرعة تصل 10.5 تيرافلوب.

على نفس الجانب، فقد أشارت الشركة في تقريرها المالي لعام 2019 إلى تحقيق مبيعات وعائدات تشغيلية في جميع أقسامها وصلت نحو 77 مليار دولار أمريكي، وهي أقل بنحو 3.8 مليار دولار من العام الذي سبقه. وربما يعود هذا التراجع إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يعيشها العام مع فيروس كورونا، وتراجع مبيعات بلايستيشن مقارنة بالفترة السابقة.

يُشار أن قسم الألعاب في سوني تراجع 14% بالعام المالي الأخير وحقق مبيعات بحوالي 18.5 مليار دولار لتراجع مبيعات الأجهزة.

المصدر:

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