شحنات سوني من الهواتف الذكية الأدنى منذ 10 أعوام

كشفت سوني عن نتائجها المالية والتي أظهرت فيها شحناتها من الهواتف الذكية التي سجلت أكبر هبوط وأدنى كمية منذ 10 أعوام.

وبحسب المستندات فإن شحنات سوني للأسواق خلال الربع الماضي فقط 400 ألف هاتف ذكي، بانخفاض 64% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وهذا الرقم يظهر مدى التراجع الكبير في قطاع الهواتف الذكية لدى الشركة في حال مقارنته بحوالي 12 مليون هاتف تم شحنه في الربع الأخير فقط من عام 2014.

وبهذا تكون شحنات سوني من الهواتف الذكية عن كامل العام الماضي بلغت فقط 3.2 مليون هاتف، بانخفاض واضح عن العام السابق حيث بلغت أكثر من الضعف 6.5 مليون هاتف.

ومنذ أربعة أعوام بدأت هواتف اكسبيريا بالتراجع بحدة، حيث كانت تشحن سنوياً 39 مليون هاتف، أصبحت الآن تشحن أقل من 4 مليون هاتف.

لم تخرج سوني رسمياً بعد من سوق الهواتف الذكية، حيث أن هاتفيها Xperia 1 II و Xperia 10 II سيصلان الأسواق في يونيو المقبل. كما أن مصانع الشركة في الصين مازالت تعمل بطاقتها الانتاجية الطبيعية، لكن الموردين في الفلبين وماليزيا يواجهون تأخيرات متعددة بسبب حالة الإغلاق العامة، ما قد يؤثر على المنتجات المستقبلية.

أما عن باقي قطاعات الشركة فقد تراجعت إيراداتها من قطاع الألعاب 14% لتراجع مبيعات بلايستيشن وألعابه، في حين نمى قطاع الموسيقى 5%، وبنسبة أقل قطاع الإنتاج السينمائي 3%، وتراجع قطاع المنتجات الالكترونية 14%، لكن الرابح الأكبر كان كالعادة قطاع التصوير والعدسات بنمو 22%.

المصدر:

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