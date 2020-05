سوني تجمع ألعابها تحت مظلة PlayStation Studios

استديوهات بلايستيشن “PlayStation Studios” تجمع الألعاب التي تطورها سوني وشركائها تحت مظلة واحدة في مكان واحد.

أعلنت شركة سوني عن تدشين PlayStation Studios، والتي تُعد الحاضنة الجديدة التي ستجمع ألعاب البلايستيشن الحصرية في مكان واحد بمسمى جديد، وذلك بداية من خريف هذا العام مع اقتراب موعد طرح أجهزة بلايستيشن 5 “PS5” في عطلات هذا العام.

استديوهات بلايستيشن “PlayStation Studios” ستجمع ألعاب مثل Uncharted، God of War، Horizon: Zero Dawn، و The Last of Us.

ووفقًا للمعلومات، فإن الألعاب التي تطورها الشركة بنفسها أو التي تطورها استديوهات شريكة حصريًا ستنضم تحت نفس المظلة، وذلك بشكل شبيه لما تقوم به مايكروسوفت المنافس الرئيسي في السوق مع استديوهات إكس بوكس Xbox Game Studios.

يُشار أن الاسم الجديد سيحل بديلًا لـ Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios وسيعطي انطباع للمستخدمين بأن الألعاب حصرية لبلايستيشن.

المصدر:

Sony