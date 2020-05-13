تويتر لن تنهي العمل عن بعد لبعض موظفيها بعد إنتهاء أزمة كورونا

توتير جلعت الباب مفتوحاً أمام خطة العمل المنزلي وستعتمد بعض موظفيها على بند الوضع القائم والعمل عن بعد.

العمل من المنزل أصبح من سمات الحاضر الكوروني الذي نعايشه اليوم وخصوصاً عندما نتحدث عن الشركات التقنية الكبيرة التي أتاحت لموظفيها العمل عن بعد منزلياً ونذكر هنا جوجل، مايكروسوفت، فيس بوك، أمازون بالإضافة لتويتر التي يتركز عليها خبرنا لليوم.

حيث أكدت الشبكة الاجتماعية أنها ستدع موظفيها يعملون من المنزل بشكل دون أن يقتصر الأمر على فترة زمنية بعينها أو الأزمة الحالية بإجرءات احتواء فايروس كوفيد-19، مما يعني أن العمل المنزلي لفئات معينة من موظفين الشركة سيصبح أساسياً حتى بعد زوال دائرة خطر الجائحة.

وقالت المنصة أن بعض الموظفين كأولئك الذين يقومون بأعمال الإصلاح والصيانة لخوادم الشركة او غيرهم ممن يستلتزم عملهم الحضور شخيصاً سيتوجب عليه الدوام؛ لكن البعض الذي يمكنه العمل عن بعد دون أي مشاكل ربما لن تطأ قدميه مكاتب الشركة مرة أخرى.

وفي رسالة وجهها المدير التنفيذي لتويتر جاك دوروسي إلى الموظفين قال من غير المرجح إعادة فتح مكاتب الشركة أو السماح لرحلات السفر في إطار العمل حتى سبتمبر المقبل مع إلغاء المؤتمرات الواقعية كما أضاف أن الشركة سترفع من بدل إمدادت العمل المنزلي حتى 1000 دولار.

المصدر

Engadget