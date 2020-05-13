انستجرام تتيح حذف عدة تعليقات معاً وتختبر تثبيت التعليقات والمزيد

بدأت انستجرام مجموعة جديدة من الإجراءات فيما يخص مكافحة التنمر وتشجيع الحوار الإيجابي, حيث أتاحت إمكانية حذف عدة تعليقات دفعة واحدة بسهولة كبيرة بدلاً من حذفها بشكل منفرد في كل مرة. كما تختبر الشركة إمكانية تثبيت التعليقات لتظهر في الأعلى بغضّ النظر عن توقيت نشرها.

والآن يمكنك حذف حتى 25 تعليق معاً، وذلك بعد الضغط على تعليق معين ومن ثم اختيار النقاط الثلاثة في أعلى اليمين ومن بعدها خيار Manage Comments ويمكنك اختيار عدة تعليقات وحذفها مباشرة.

أما لو أردت حجب أو تقييد تلك الحسابات الناشرة للتعليقات يمكنك الضغط على More Options ومن ثم اختيار ما يناسبك. وهذه المزايا متاحة على أندرويد و iOS تدريجياً بدءاً من اليوم.

وقريباً ستبدأ انستجرام باختبار إمكانية تثبيت التعليقات لتتيح للحسابات ترويج بعض التعليقات وجعلها في أعلى التعليقات جميعاً حتى لو لم يكن التعليق الأول، مع العلم أنه يمكن تثبيت حتى ثلاثة تعليقات لكل منشور، وسيتم إبلاغ صاحب التعليق بأن تعليقه قد تم تثبيته.

ولو كنت ممن ينزعجون من الإشارة إليك، الآن انتسجرام تختبر إمكانية تحديد من تسمح له بالإشارة إليك، كأن تكون متاحة لكافة الحسابات أو فقط لمن تتابعهم أو تمنعها على الإطلاق.