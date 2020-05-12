واتساب قد تدعم مكالمات الفيديو مع 50 شخص عبر Messenger Rooms

منذ استحواذ فيس بوك على واتساب حافظت على إبقاءها مستقلة بذاتها، بالرغم من تبادل المعلومات بينها، لكن الخدمة كانت منفصلة عن مسنجر، هذا على وشك أن يتغير، على الأقل فيما يتعلق بمكالمات الفيديو.

مؤخراً كشفت فيس بوك عن ميزة جديدة في تطبيق مسنجر تدعى Rooms والتي تتيح إجراء مكالمات فيديو حتى مع 50 شخص بنفس الوقت وبدون الحاجة لتوفر حساب فيس بوك لديهم، والآن تخطط الشركة لدمجها بشكل أو بآخر مع واتساب، التطبيق الأهم والأشهر للدردشة مقارنة بمسنجر.

أظهرت صور مسربة من اختبار تجريه واتساب على نسخة الويب الخاصة بها وكذلك تطبيق الأندرويد، حيث هناك أيقونة يمكن من خلالها إجراء المكالمة عبر خدمة Rooms. حيث ظهرت في نسخة الويب من واتساب أيقونة جديدة بالضغط عليها تظهر رسالة منبثقة تخبر المستخدم بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى Rooms ليتم إنشاء غرفة دردشة جديدة تختلف عن واتساب ليس فقط بعدد المشاركين، بل أنها ليست مشفرة أيضاً بنفس الحماية.

بالطبع مازالت الميزة قيد التطوير والاختبار وهي غير متاحة رسمياً للجميع بعد، لكنها فكرة جيدة استغلال شعبية واتساب الذي لديه ملياري مستخدم لترويج خدمة Rooms لمن يبحث عن إجراء مكالمة فيديو كبيرة، حيث أن واتساب نفسه يدعم حتى 8 أشخاص معاً.