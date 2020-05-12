منصة كرة القدم قرنتافاي تحصل على استثمار 1.25 مليون دولار

كشفت منصة قرنتافاي – Grintafy السعودية، الأولى من نوعها للتواصل الاجتماعي بين لاعبي كرة القدم غير المحترفين، عن حصولها على استثمار من مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي (1.25 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة من نافذة المستقبل للاستثمارات.

تأسست قرنتافاي عام 2018 عن طريق مجدي اللولو الذي يملك خبرة لأكثر من 15 سنة في مجال التقنية، لتقدم بذلك فرصة للاعبين الهواة في المملكة من ممارسة كرة القدم وتحقيق أحلامهم بالوصول إلى الاحتراف.

تتميز المنصة بكونها منصة لاستكشاف المواهب المحلية واللاعبين الهواة، وتسمح لهم بالتواصل فيما بينهم، بجانب إيجاد وتنظيم مباريات كرة قدم قريبة منهم، كما تتيح للمستخدمين معرفة تقييم كل لاعب بناءً على أداءه السابق وتوفر فرصة لحجز خدمات الملاعب، الحكام، المدربين، وغيرها بطريقة سهلة.

وبالحديث عن هذا الاستثمار، قال مجدي اللولو، مؤسس قرنتافاي: “مع هذا الاستثمار وبناءً على البيانات والتحليلات المتاحة، فإن فريقنا حريص على التوجه للأمام من أجل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة في مجال الرياضة.” وأضاف: “نرغب بأن تكون قرنتافاي مستقبل المنتخب الوطني السعودي.”

تهدف المنصة إلى استخدام هذا الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوفير مزايا أكثر لعملائها في كرة القدم؛ مثل توفير بيانات الكشافين، معلومات حول الأكاديميات، وإمكانية تطوير الفرق المحلية وتوسعتها جغرافيًا.

تمتلك قرنتافاي أكثر من 200 ألف مستخدم، وساهمت في تنظيم أكثر من 8 آلاف، كما تحوي أكثر من 25 ألف سجل للاعبين مع أكثر من 100 ألف تقييم. كما شهدت المنصة مشاركة أكثر من نصف مليون رسالة بين المستخدمين، وسبق لها توقيع شراكة مع نادي الوحدة.