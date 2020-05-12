مايكروسوفت تعمل على ميزة تنبؤ النصوص في خدمة البريد الإلكتروني آوتلوك

ميزة تنبؤ النصوص أثناء الكتابة في طريقها لخدمة البريد الإلكتروني آوتلوك على غرار ميزة Smart Compose في جيميل.

يبدو أن شركة مايكروسوفت ترغب بتوفير المزيد من المزايا لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني آوتلوك ، حيث تشير بيانات صفحة الدعم إلى قُرب إطلاق ميزة لتوقع النصوص وتقديم اقتراحات للمستخدمين عند كتابة البريد الإلكتروني بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سيتمكن مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني من قبول الاقتراحات بالنقر على النص أو الضغط على السهم الجانبي، أو رفض الاقتراحات المقدمة بإكمال الكتابة بطريقة عادية.

تخطط مايكروسوفت إلى إطلاق الميزة خلال الشهر الحالي، لتقدم بذلك مزايا جديدة لمشتركي Microsoft 365 العديدة التي توفرها. وربما تأتي كذلك مع ميزة “إرسال لاحقًا” للبريد الإلكتروني والتي ستتيح للمستخدمين جدولة مواعيد ارسال البريد الإلكتروني بما يتناسب معهم.

تأتي هذه الخطوة من مايكروسوفت على غرار ما قدمته جوجل لمستخدمي خدمتها جيميل مع ميزة Smart Compose الذكية.

المصدر:

Support Office