تويتر ستعرض تحذير من التغريدات المضللة حول كورونا

اتخذت تويتر خطوة إضافية في سعيها لمحاربة المعلومات المضللة التي تنتشر على الشبكة الاجتماعية فيما يتعلق بفيروس كورونا، حيث أنها ستعرض تحذير وتخفي المحتوى الذي تعتقد أنه محتوى مضلل مع رابط للحصول على المزيد من المعلومات الموثّقة.

ولو تحققت تويتر من وجود صورة أو فيديو ينشر معلومات مزيفة أو غير دقيقة، فإنها ستخفيه ولن تجعله يظهر تلقائياً انما بعد نقرة من المستخدم، مع عبارة “Get the facts about COVID-19.” أسفله للحصول على المزيد من الحقائق بالضغط عليها. كما تستخدم أيقونة علامة التعجب لإثارة انتباه المستخدم.

تقول تويتر أن التغريدات التي تنشر نصائح تتعارض مباشرة مع آراء خبراء الصحة العامة، أو تؤدي إلى تسبب الضرر بالمستخدمين، فإنها عرضة للحجب. وهذا يشمل أيضاً التغريدات النصية حيث تعرض التحذير ““Some or all of the content shared in this Tweet conflicts with guidance from public health experts regarding COVID-19. Learn more.” مع رابط للحصول على المزيد من المعلومات.

لكن دائماً سيكون هناك خيار لعرض محتوى التغريدة بعد الضغط على زر View وبهذا تضمن تويتر أنها عرضت التحذير.

واستخدمت تويتر نظامها للتعرف على محتوى التغريدات سابقاً للتحذير من الفيديوهات التي تم تزييفها والتلاعب فيها عبر تقنية التزييف العميق.

وتتنوع الإجراءات التي تتخذها تويتر وتتراوح من عدم اتخاذ أي إجراء في التغريدات التي تحوي مزاعم غير مؤكدة إلى عرض التحذير وحتى إزالة المحتوى في حالة المعلومات المضللة.

كما هي العادة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على المحتوى، فهي تعمل بشكل أساسي مع اللغة الإنكليزية، ولا نعرف إن كانت تدعم وتفهم معنى المحتوى باللغة العربية حالياً.