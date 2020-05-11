شاومي تطلق ريدمي K30 5G Racing Edition بسعر 280 دولار!

نسخة Racing Edition تأتي بمواصفات راقية وبسعر منافس جداً في سوق هواتف الألعاب الداعمة لتقنيات الجيل الخامس

أطلقت شركة شاومي النسخة المتوسطة من سلسلة ريدمي K30 الداعمة لاتصال الجبل الخامس ” ريدمي K30 5G Racing Edition ” حيث يعد الهاتف هو الأول الذي يأتي مع معالج كوالكوم الجديد سنابدراحون 768G الذي كشفت عنه مؤخراً.

ويأتي الهاتف على نسق مشابه للنسخة الراقية من السلسلة K30 Pro 5G التي أعلنت عنها الشركة نهاية مارس الماضي بسعر منافس أيضاً 425 دولار؛ جيث تملك نسخة Racing Edition شاشة قياس 6.67 بوصة بدقة + FHD بمعدل تناسب جانبي 20:9 مع تردد للشاشة 120 هيرتز.

على مستوى الذاكرة الداخلية فهي 128 جيجا بايت بينما ذاكرة الوصول العشوائي (رام) 6 جيجا بايت فيما يأتي المعالج الجديد بتردد 2.4GHz وبسرعة قصوى 2.8GHz مع تكامل ورقاقة معالجة الرسومات Adreno 620 التي تعطي أداءً أعلى من سابقاتها بحوالي 15%.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي رباعية بعدسة أساسية ومستشعر سوني IMX686 بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة 8 ميجا بكسل وعدسة مكبرة 5 ميجا بكسل ومستعشر عمق بدقة 2 ميجا بكسل؛ بينما الكامبرا الأمامية فهي مزدوجة 20 ميجا بكسل ومستعشر عمق 2 ميجا بكسل في شق أعلى الشاشة.

السعر والتوفر في السوق

شاومي ريدمي K30 5G Racing Edition متوفر الآن في السوق الصيني وبسعر منافس جداً 282 دولار؛ ليعتبر بذلك أقل سعر بين الهواتف المتوسطة المخصصة للألعاب وتوفر دعماً لشبكات الجيل الخامس؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفارق الأساسي بينه وبين النسخة الراقية K30 Pro هو معالج سنابدراجون 865 بالإضافة للكاميرا المنبثقة.

المصدر

androidauthority