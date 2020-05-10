يُذكرك تطبيق Reminder for water بشرب الماء لإبقاء جسمك رطبًا

Reminder for water هو تطبيق يهدف إلى تذكير المستخدم بشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الجسم رطبًا كل يوم.

تتنوّع التطبيقات من على متجر جوجل بلاي، وطبعًا هناك ما هو مهم والآخر العكس تمامًا، Reminder for water هو تطبيق له من الأهمية ما يجعله يستحق التحميل، كونه يتعلق بتذكيرك بشرب الماء في أوقاته المناسبة، حيث بعد اختيار الجنس والوزن وبيانات أخرى، سيحسب التطبيق كمية الماء التي يجب عليك شربها يوميًا، مما سيشجع على إنشاء عادة صحية.

كما ويسمح التطبيق بتعيين هدفك المحدد من مياه الشرب للشرب يوميًا بناءً على صحتك أو عملك أو وضعك الرياضي وتخطيط استلامك للتذكيرات، فضلًا عن دمجه أيضًا وظيفة عداد الخطى للسماح باختيار كمية الماء للشرب في المرة الواحدة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتضمّن التطبيق الجديد على قائمة تحتوي على 24 نوعًا مختلفًا من مياه الشرب مع نسب المياه الموجودة في المشروبات الأخرى مثل القهوة والشاي والعصائر الطبيعية والغير طبيعية وما إلى ذلك.

أخيرًا، يُقدّم هذا التطبيق أداة مراقبة التقدّم الحاصل بشرب الماء على أساس أسبوعي وشهري وسنوي مع إحصاءات المشروبات المفضلة، على أن يكون متوفّر للتحميل مجّانًا وبدون عمليات شراء داخلية، وللاستفادة منه يجب أن يكون جهازك يعمل بإصدار نظام أندرويد 4.4 فأحدث.

تحميل تطبيق Reminder for water لمستخدمي نظام أندرويد.