شراكة بين لينوفو وإنتل و Riot Games لإطلاق كأس العرب للعبة League of Legends بجوائز 130 ألف دولار

تتعاون لينوفو و إنتل مع Riot Games لإطلاق بطولة كأس العرب للعبة League of Legends بجوائز 130 ألف دولار.

أعلنت شركة Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن دخولها شراكة مع إنتل ولينوفو لتقدم بطولة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مع إطلاق كأس العرب (IAC) وذلك لتعزيز رسم معالم صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب في لعبتها الأكثر شهرة League of Legends.

تقول Riot Games أن بطولة كأس العرب ستُجرى على مدى عام كامل وفي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم إلى موسمين وفعالية إقليمية يتوج فيها بطل واحد. ويأتي ذلك بعد أشهر من فعالية “نكسوس” الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أواخر 2019 وشهدت مشاركة أكثر من 4,000 لاعب في رحلة دامت 28 يومًا.

وبالحديث عن الإعلان، قال علي مسلمان أوغلو المدير العام الجديد لفرع Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نريد أن نثبت وجودنا في المنطقة ونقدم أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وقد قررنا الدخول في شراكة لينوفو وإنتل إيمانًا منّا بأننا نتشارك في القيم الأساسية ذاتها، فنحن نريد التفاعل مع المجتمع والمساعدة في تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها من مواهب تستحق أن نسلط الضوء عليها.”

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العرب بتاريخ 29 مايو في كل من؛ السعودية، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، العراق، البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة. وسيشهد الموسم الأول منافسات بين هذه الدول بطولات وطنية مستقلة تمتد لأربعة أشهر لاختيار أبطالها النهائيين الذين سينتقلون إلى البطولة الإقليمية خلال الموسم الثاني، وسيتم عقد البطولات الثلاثة عشرة بشكل متزامن مع بثها في نهاية كل أسبوع على قناة League of Legends Arabia على منصة Twitch.

جوائز كأس العرب League of Legends تصل 130 ألف دولار

قامت الشركات بتخصيص مجموعة جوائز بقيمة 130 ألف دولار أمريكي للموسم الأول، يتم تقسيمها بالتساوي بين الدول المشاركة على الفرق الثلاثة الأوائل.

سيتم افتتاح باب التسجيل في بطولة كأس العرب اليوم ويغلق في 12 مايو، ليتيح بذلك للاعبين التسجيل وتشكيل فرقهم استعدادًا للمباراة الأولى التي سيتم بثها في 15 مايو عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وأضاف علي رضا كوجوك المدير الإقليمي المعني بشؤون المستهلكين في إنتل، الشريك الرسمي لكأس العرب: “تواصل إنتل تقديم تقنيات وأداء عالميين للاعبين من خلال معالجات Intel Core من الجيل العاشر لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وذلك بهدف تمكين اللعب بكافة تجاربه. وتتيح هذه الشراكة مع لينوفو و Riot Games التي نسعى من خلالها لتطوير هذه البطولة متعددة الجنسيات في 13 دولة عربية فرصة لاستكشاف المواهب وإنشاء الروابط بين المجتمع وتطوير مستوى جديد من الألعاب الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه النقطة هي بداية رحلتنا وسنعمل مع شركائنا لمواصلة تنمية الرياضات والألعاب الإلكترونية في المنطقة على مدى السنوات القادمة.”

بدوره، قال شاشانك شارما المدير التنفيذي والمدير العام لفرع لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، شريك صانع المعدات الأصلية لكأس العرب: “على مدى السنوات القليلة الماضية شاهدنا نمو صناعة الألعاب الإلكترونية بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن العمل مع الشركاء وقادة الصناعة مثل Riot Games وإنتل ضروري لضمان تمثيل اللاعبين المحليين ومنحهم الفرص ذاتها التي يحصل عليها الآخرون حول العالم للاختلاط والتنافس على نطاق واسع. نحن نفتخر بتزويدنا للاعبين المتنافسين بأحدث مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وملحقاتها من Legion المصممة لمنح التجربة السمعية والبصرية الأمثل في الألعاب الإلكترونية. ونحن واثقون بأن كأس العرب سيعود بنتائج إيجابية على المنطقة، ونأمل بأن تكون هذه هي البطولة الأولى بين العديد من البطولات التي تلتقي فيها الدول لمشاركة شغفها بالألعاب الإلكترونية.”

يُشار أن Riot Games تعتبر من أكبر الشركات المطورة للألعاب في العالم، وتُعد لعبتها League of Legends واحدة أشهر الألعاب حاليًا.