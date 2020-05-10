جديد التطبيقات: حكاية والمختص بالروايات العربية والإنجليزية

حكاية تطبيق روائي جديد متاح حاليًا لمستخدمي نظام تشغيل iOS وقريبًا سيتوفر على نظام تشغيل أندرويد.

مليئة هي التطبيقات ويقابلها بالمثل الأفكار القادمة معها، وصراحة القول أن هذه الأفكار قد غطت مختلف جوانب الحياة، من تعلّم لقراءة لتصفّح ومشاركة وما إلى ذلك، تطبيق حكاية أحد التطبيقات الجديدة والموجّهة خصيصًا لمحبي الأعمال الأدبية.

حيث هو عبارة عن تطبيق مختص بالروايات الأدبية سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ليكون بذلك شبكة تواصل اجتماعي تجمع بين الكُتّاب الهواة والقرّاء، وبما أننا ذكرنا الاجتماعيات فتطبيق حكاية سيسمح للكتّاب بنشر محتواهم الخاص من قصص وروايات وغيرها من الأعمال الأدبية.

بالتالي، ستكون هذه الأعمال متاحة على نطاق واسع للمستخدمين القرّاء وعبر واجهة واحدة لا أخرى، من ناحيته، ستكون الأعمال أو المحتوى داخل التطبيق متوفّر بشكل مجاني، وهناك خاصية القراءة المأخوذة من نمط المحادثات لتطبيقات التراسل، والأهم من كل ذلك، أن القصص والروايات وغيرها التي يتم نشرها في التطبيق يتم مراجعتها قبل نشرها للعامة من قبل متخصصين.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذا التطبيق متوفّر للتحميل مجّانًا على متجر آب ستور لمستخدمي iOS، وحاليًا بصدد العمل على تطوير النسخة الخاصة بنظام التشغيل الآخر أندرويد، ولتجربة التطبيق ما عليك سوى الضغط وتنزيله على الرابط الموجود في الأسفل.

تحميل تطبيق حكاية على نظام iOS.