يتكامل معرض ون بلس الآن مع عدسة جوجل

يُضيف OnePlus Gallery التكامل مع Google Lens “عدسة جوجل”.

تلقى معرض ون بلس “OnePlus Gallery” تحديثًا مهمًا ومعه أصبح يدعم عدسة جوجل بشكل كامل، بالتالي، يمكن للتطبيق الآن والذي يأتي بشكل افتراضي مع جميع أجهزة ون بلس الاتصال بسهولة بالعدسة بنية البحث بصريًا والعثور على العناصر والنص في الصورة.

من ناحيته، ظهرت هذه الإضافة في الإصدار OnePlus Gallery 3.11.2 والذي بدأ مع عدد محدود من المستخدمين وحاليًا أصبح متاح على نطاق أوسع، وكل ما عليك فعله هو فتح صورة من المعرض وسترى أيقونة العدسة في أعلى اليمين، تحديدًا بجانب زر القلب، وعند الضغط عليه ستقوم العدسة بتفحص الصورة بحثًا عن أي عناصر تحددها.

ويُذكر أنه ومع مرور الوقت، أصبحت عدسة جوجل أكثر قوة، حيث الآن تدعم تحديد النص والمساعدة في ترجمته أو نسخه أو البحث عنه والمزيد من الإجراءات الأخرى، أخيرًا، يتوفّر هذا التحديث من على صفحة المعرض في متجر جوجل بلاي، كذلك يمكنك الحصول عليه عبر ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث معرض ون بلس على اندرويد.