قريبًا تطبيق Duo على الويب سيحصل على دعم المكالمات الجماعية وأكثر

التقطت خدمة Duo من جوجل دعم المكالمات الجماعية بالإضافة إلى وضع العائلة الجديد.

أعلنت جوجل اليوم أن عميل الويب لخدمتها Duo سيكتسب القدرة على إجراء مكالمات جماعية في كروم، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التعديلات الصغيرة التي ستجعل تنظيم هذه المكالمات الجماعية مع عائلتك أو أصدقائك أسهل من أي وقتٍ مضى، على أن يتوفّر هذا الدعم للجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وعند إطلاقه، سيكون دعم مكالمات المجموعة في Duo على الويب عبارة عن “معاينة” لمتصفح كروم فقط، ووفقًا لجوجل، سيرافق هذا الدعم تصميمًا جديدًا لاستيعاب العديد من المشاركين بشكل أفضل، فضلًا عن نظام جديد يعتمد على حساب جوجل للدعوات، حيث في السابق، كان لدى Duo رقم هاتف كمتطلب.

كما ويأتي أيضًا “وضع عائلي” جديد إلى Duo، وهو مليء بالتأثيرات والأقنعة سواء للكبار أو للصغار، محاذاة بإخفاء أزرار كتم الصوت وقطع الاتصال، بحيث لا يغلق الأطفال المكالمة عن طريق الخطأ، أخيرًا سوف تتطلب هذه الميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، مع الإشارة أنها متوفّرة من اليوم.

المصدر:

جوجل.