شركة AMD تطلق سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000

أطلقت شركة AMD سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000 التي تحمل العديد من المزايا والخواص الجديدة على صعيد جدار الأمان والحماية وإطالة عمل البطارية وكذلك رفع مستوى كفاءة الأداء كما صرحت الشركة.

لتكون هذه السلسلة في صدام مباشر في عالم معالجات الحواسيب مع سلسلة vPro من شركة إنتل حيث تود AMD من خلالها خلق مواصفات معيارية جديدة في عالم معالجات الحواسيب.

وتتكون سلسلة Pro 4000 من ثلاث فئات مختلفة أولها Ryzen 7 Pro 4750U وهو معالج ثماني الأنوية مع 16 خيط يقدم سرعة تردد أساسية 1.7GHz وسرعة قصوى تصل حتى 4.1GHz.

الرقاقة الثانية من هذه الفئة هي Ryzen 5 Pro 4650U وهو معالج سداسي الأنوية مع 12 خيط بسرعة أساسة 2.1GHz وسرعة قصوى تصل إلى 4.0GHz فيما يأتي المعالج الثالث Ryzen 3 Pro 4450U بأربعة أنوية و8 خيوط ويقدم سرعة أساسية 2.5GHZ وقصوى تصل إلى 3.7GHz.

فيما تعد هذه المعالجات من AMD هي الأولى من الشركة التي تم تصميمها على معمارية Zen 2 architecture بتقنية تصنيع 7 نانو متر.

ويمكن القول أن الميزة الأساسية في هذه المعالجات هي تقنيات الحماية التي توفرها حيث تحتوي السلسلة على رقاقة AMD Secure Processor المبنية في الأساس على تقنية مايكروسوفت للحماية من عمليات القرصنة المبنية على مهاجمة الأنوية بالإضافة لامتلاكها ميزة تشفير الذاكرة AMD’s Memory Guard.

لتكون رقاقات Pro 4000 هي الوحيدة التي تدعم ميزة تشفير كامل للذاكرة حسب زعم الشركة؛ مما يعني أنه في حال تعرض حاسبك العامل بهذه الرقاقة للسرقة فلن يكون السارق قادر على الوصول إلى البيانات الحساسة من الذاكرة.

كفاءة أداء أعلى وعمر بطارية أطول

وقالت الشركة أن كفاءة الأداء في سلسلة Pro 4000 تتخطى سابقاتها (Ryzen Pro 3000) وكذلك معالجات إنتل، ليكون Pro 4750U هو أسرع معالج مخصص لأجهزة نوت بوك النحيفة متفوقاً على إنتل Core i7-1070U حسب ما أظهرت عدد من اختبارات مؤشر الأداء.

وعلى مستوى توافق المعالجات الجديدة مع عمر وأداء البطارية وعدت الشركة بتحسن ملحوظ من هذه الناحية مع تقليص استهلاك المكونات للطاقة، حيث قالت أن 7 Pro 4750U سيقدم أكثر من 20 ساعة لعمر البطارية.

وقد كشفت الشركة على أن خط إنتاج لينيوفو ThinkPad بأجهزته T14 وT14s Gen 1 وX13 Gen 1 وL14 وL15 Gen 1 سيكون مدعم بالمعالجات الجديدة من AMD.

المصدر

The Verge