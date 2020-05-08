زووم تستحوذ على Keybase لتعزيز التشفير والأمان على منصتها

ضمن خطتها التي تمتد لثلاثة أشهر وتركّز فيها خدمة زووم على تعزيز الأمان والحماية، استحوذت الشركة الأميركية على شركة Keybase المتخصصة في التشفير وحماية الهوية.

ولم يكشف رسمياً عن قيمة الصفقة. وتتخصص شركة Keybase في إنتاج عدة أدوات للتعاون وتبادل الملفات بأمان وحماية.

خلال الأشهر القليلة الماضية واجهت زووم مجموعة من الانتقادات والثغرات الأمنية الخطيرة التي ظهرت لديها مع نمو الاستخدام الكبير. بدأت زووم خطة للتركيز على حل تلك المشاكل وتعزيز أمان المنصة حتى لو كان على حساب تطوير مزايا جديدة في الخدمة.

وتقول الشركة أن توفير مستويات عالية من الأمان للمستخدمين من أفراد و شركات أمر مهم للغاية لها، وتعتبر هذا الاستحواذ خطوة رئيسية في تأمين بيئة تواصل مرئي آمنة لمئات ملايين المستخدمين.

وستوفر زووم كل الأدوات من شركة Keybase للمشتركين المدفوعين لديها بحيث تضمنها عبر تطبيقها. وستقوم بإنشاء هويات رقمية مشفرة لكافة المستخدمين وتخزنها في شبكتها لضمان الموثوقية بين المتصلين.

وبموجب الصفقة فإن Keybase ستصبح شركة تابعة لزووم وسيقود الشريك المؤسس فيها Max Krohn فريق الأمن والحماية في الشركة، كما سينتقل باقي موظفيها إلى زووم ليعملوا فيها خاصة بقسم الأمن.

يذكر أن Keybase تأسست عام 2014 وحصلت على تمويل بنحو 11 مليون دولار وتتخصص الشركة بأدوات وخدمات التشفير من النهاية للنهاية End-to-End.