خدمات بث المحتوى العالمية الأفضل والأشهر بين يديك

أشهر و أفضل خدمات بث المحتوى الترفيهي في العالم من أفلام و مسلسلات و برامج وثائقية و عروض تلفزيونية.

يزداد السؤال كل يوم حول أفضل خدمات بث محتوى الفيديو في العالم ومنطقتها العربية بمختلف حدودها، ويظل الذوق الخاص عاملًا مهمًا في طرح كل شخص خدمته المفضلة مقارنة مع الخدمات الأخرى المتوفر، لذلك قررنا تقديم أشهر وأفضل خدمات بث المحتوى في العالم وأسعارها وطرق الاشتراك بها.

يرجى ملاحظة أن ترتيب القائمة التي تحتوي أفضل خدمات البث بالأسفل ليس له علاقة بالتفضيل بين الخدمات أجنبية أو عربية. كما أن الخدمات تكون متاحة في مناطق محددة دون غيرها ومنها لا يقدم محتوى باللغة العربية بشكل أساسي.

قائمة أفضل خدمات بث المحتوى الترفيهي عام 2020 الأجنبية و العربية:

القائمة تضم 9 خدمات عالمية منها 3 خدمات عربية لكنها في نفس الوقت تضم تراخيص لبث محتوى خدمات أجنبية معروفة.

نتفليكس – Netflix

تُعد نتفليكس هي الخدمة الأشهر بين خدمات البث حول العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى عملها بمختلف الأسواق العالمية وتقديم محتوى بلغات كثيرة. تقدم الشبكة العديد من الأعمال الأصلية من مسلسلات و أفلام وبرامج وثائقية التي تقوم بإنتاجها بنفسها مثل Tiger King الذي اشتهر مؤخرًا، وبجانبها عشرات الأعمال التي تمتلك حقوق بثها إلكترونيًا مثل The Last Kingdom.

الخدمة متاحة في أي مكان وسعرها يبدأ من 8 دولارات شهريًا. للاشتراك هنا.

أمازون برايم فيديو – Amazon Prime Video

خدمة أمازون برايم تتميز بكونها تعطي المستخدمين العديد من الخيارات والخدمات الإضافية عند الاشتراك، من خدمات التوصيل السريعة، إلى الخصومات، وحتى خدمة الموسيقى وخدمة الفيديو التي نتكلم عنها حاليًا. وقد أصبحت خدمة أمازون للفيديو محط اهتمام كبير للجمهور في العالم بسبب الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة عبر استديوهاتها، لا سيما الأعمال الوثائقية المتعلقة برياضة كرة القدم. كما أنها تمتلك حقوق عرض عدد كبير من الأعمال المميزة السابقة من شركات انتاج مختلفة مثل Once Upon a Time in America للنجم روبرت دي نيرو والمخرج سيرجو ليون.

يمكن للمشتركين كذلك الحصول على محتوى ما يزيد عن 100 قناة تلفزيونية بجانب الأعمال الحصرية والمرخصة الأخرى.

الخدمة متاحة في عدد كبير من المناطق ويبدأ سعرها من 13 دولارًا شهريًا أو 119 دولارًا سنويًا. للاشتراك هنا.

آبل تي في بلس – Apple TV+

بعد توجيه آبل الجهود لتقديم الخدمات بشكل أكبر، قررت الشركة إطلاق خدمة محتوى ترفيهي بجانب عدد من الخدمات الأخرى، وقد ظهرت خدمة آبل تي في بلس في نهاية العام الماضي مع عدد من الأعمال الحصرية التي قامت الشركة بإنتاجها رفقة مجموعة من نخبة الكتاب والمخرجين والنجوم العالميين، وقد حققت نجاحًا نسبيًا مع إطلاقها.

يُعد مسلسل The Morning Show للنجمة جنيفر أنيستون والنجم ستيف كاريل من أشهر أعمالها، وصاحبه قبول نقدي وجماهيري كبير.

الخدمة متاحة في معظم البلدان وبسعر 5 دولارات شهريًا. للاشتراك هنا.

ديزني بلس – Disney+

ما يميز ديزني بلس هو أنها مملوكة لديزني، وهذا وحده كفيل بجذب الأنظار للخدمة كون الشركة الأم لها باع طويل في انتاج الأعمال الضخمة بكافة أنواعها ذاتيًا وامتلاكها مجموعة كبيرة من الحقوق الحصرية للأعمال من أفلام ومسلسلات وبرامج وثائقية وعروض تلفزيونية. وقد ساهم ذلك في وصول الخدمة لأكثر من 50 مليون مشترك في فترة قصيرة جدًا.

صاحب إطلاق الخدمة ظهور عدد من الأعمال الجديدة مثل مسلسل The Mandalorian لسلسلة حرب النجوم و أفلام مثل Togo.

يتيح الاشتراك في ديزني بلس للمستخدمين الدخول إلى عالمها الخاص مع محتوى استديو بيكسار وناشيونال جيوغرافيك ومحتوى استديوهات فوكس.

سعر الخدمة يبدأ من 7 دولارات شهريًا وهي متاحة في عدد من البلدان في أمريكا وأوروبا وآسيا. للاطلاع هنا.

هولو – Hulu

خدمة بث هولو مملوكة في معظمة لديزني، لكنها غير منتشرة حول العالم رغم عملها من سنوات طويلة وإنتاجها عدد من الأعمال المميزة مثل The Handmaid’s Tale. لكن ديزني ترغب في جعل خدمتها متاحة عالميًا خلال الفترة القادمة.

يمكن الاشتراك في الخدمة باستخدام تطبيقات VPN في بعض الأحيان وتحديد الولايات المتحدة كعنوان، ومن ثم متابعتها بشكل طبيعي.

سعر الاشتراك يبدأ من 6 دولارات شهريًا. للاشتراك هنا.

اتش بي أو – HBO Now + HBO GO

تتميز HBO بكونها واحدة من أهم صناع الأعمال التلفزيونية في العالم، وقد لاقت شهرة واسعة منذ أكثر من عقدين من الزمن مع إطلاق مسلسلات مثل The Sopranos ثم اتباعه بمسلسل The Wire ومن ثم المسلسل الذي لاقى شهرة جارفة عالميًا، Game of Thrones. وبينما كانت تركز الشبكة في خدماتها على الولايات المتحدة، قررت في السنوات الماضية التحول لخدمات البث والتوسع مع تطبيق HBO Now و HBO GO.

وقد أتاحت الشبكة أعمالها بسعر يبدأ من 15 دولارًا شهريًا، ويمكن متابعتها ضمن اشتراكات في خدمات مثل OSN. للاطلاع هنا.

شبكة HBO ستتبع تطبيقاتها الحالية مع خدمة HBO Max التي ستلقى دعم وارنر بروز لمنافسة ديزني.

OSN

تقدم شبكة OSN التي هي ناتج اندماج بين أوربيت وشو تايم عدد من الأعمال الحصرية الأجنبية أو العربية من مسلسلات وأفلام وعروض تلفزيونية وبرامج. لكن ما يمنحها إضافة خاصة امتلاكها الحقوق الحصرية لعرض محتوى خدمات محتوى HBO وديزني بلس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعني أن الاشتراك في الخدمة سيُغنى المستخدمين عن الاشتراك في HBO أو ديزني بشكل منفرد.

سعر الاشتراك الشهري يبلغ 9.5 دولارات، فيما تبلغ القيمة السنوية للاشتراك 89 دولارًا أمريكيًا. للاشتراك هنا.

جوي تي في

تمتلك شركة الاتصالات السعودية STC خدمة جوي تي في، وبذلك تمنح مستخدميها فرصة الحصول على الخدمة بسعر أقل من باقي الجمهور.

تقدم الخدمة عدد كبير من الأعمال عبر منصتها؛ منها الأعمال الحصرية التي تقوم بإنتاجها من أفلام ومسلسلات أو الأعمال التي تمتلك حقوق عرضها إلكترونيًا. كما تمتلك الترخيص لعرض محتوى شبكتي Starz Play و Fox+ في المنطقة.

يبدأ سعر الخدمة من 10 ريالًا في السعودية لمشتركي STC، وبسعر 28 ريالًا للمشتركين الأخرين. للاشتراك هنا.

Watch iT!

توفر خدمة Watch iT! أعمالها بشكل رئيسي في جمهورية مصر العربية وهي تعتمد على المحتوى العربي في بثها على عكس الخدمات السابقة، وتمتلك الحقوق الحصرية لعرض عدد كبير من الأعمال التلفزيونية عبر الإنترنت من خلال تطبيقات تتواجد على كافة المنصات للهواتف والتلفزيونات الذكية.

تتميز الخدمة بتوفيرها عدد كبير من الأعمال الرمضانية من مسلسلات معروضة على القنوات التلفزيونية العربية في مكان واحد.

تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في المنصة 60 جنيهًا مصريًا – أي أقل من 4 دولارات. للاطلاع هنا.