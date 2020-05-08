جديد تطبيقات جوجل Read Along لتعزيز مهارات القراءة للأطفال في 180 دولة

يمكن أن يساعد تطبيق Read Along من جوجل أطفالك على تعلم القراءة بشكل أفضل.

بسبب جائحة كورونا، لا تزال المدارس مغلقة في معظم دول العالم، وكان لزامًا من الشركات والمطورين استخدام التكنولوجيا في التخفيف من الآثار الناتحة عن هذا الفيروس التاجي، تطبيق Read Along من جوجل والمتاح حصرًا على أندرويد، ومهتمه الرئيسية تتمثّل في تعزيز مهارات القراءة عند الأطفال لنحو 180 دولة حول العالم.

بدوره، سيساعد هذا التطبيق الأطفال في قراءة اللغة والتحدث بها من خلال الإشارات المرئية والصوتية، كذلك المساعدة في تعلم لغة مع كتب القصص التي تحتوي على عشرات الفصول حول مواضيع مختلفة.

والأهم من ذلك أن تطبيق Read Along يتضمّن مساعد افتراضي يسمى Diya ووظيفته التعرف على الكلام لتحديد ما إذا كان الطالب يعاني من نطق كلمة أو عبارة، ومساعدته وفقًا لذلك.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يعمل التطبيق دون الحاجة إلى اتصال، وذلك من خلال تنزيل محتوى التعلم والقصص أثناء اتصالك بالشبكة، كما ولست بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق، ولا يتطلب أي بيانات عنك أو عن طفلك.

يُذكر أخيرًا بأن هذا التطبيق تم إطلاقه لأوّل مرة في الهند وقد حمل اسم Bolo، والآن أعادت الشركة بلورته لتطلقه في جميع أنحاء العالم، مع دعم إضافي للغة الإسبانية والبرتغالية، وكما ذكرنا سابقًا، هو متاح للتحميل مجّانًا وحصرًا على نظام أندرويد.

تحميل تطبيق Read Along على أندرويد.