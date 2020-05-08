تقوم تويتر بإطلاق ميزة جدولة التغريدات لبعض المستخدمين

جدولة التغريدات _ أكثر الميزات طلبًا في تويتر أصبحت متاحة الآن لبعض المستخدمين وقريبًا للجميع.

يبدو أنه حان الوقت لرؤية ميزة أو خيارات الجدولة على منصة تويتر، حيث أطلقت الشركة الآن هذه الميزة لبعض المستخدمين على الرغم من أن الجميع يرغب في استخدامها لما لها من فائدة، وخاصةً لمديري وسائل التواصل والمنشورات الإخبارية.

حيث كما هو الحال مع خيارات الجدولة على جميع خدمات التواصل والتراسل، ستُتيح هذه الميزة على تويتر من اختيار وقت وتاريخ محدد لنشر التغريدات، كذلك وعبر شاشة الجدولة، يمكن للشخص إلقاء نظرة سريعة على جميع التغريدات المجدولة، مع إمكانية التعديل وقتما يشاء.

وكما أشرنا، هذه الميزة قد ظهرت لبعض المستخدمين من على سطح المكتب، وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم وهي تصل بشكل تدريجي.

يُذكر أخيرًا، بأن الشركة قد قامت مؤخرًا باختبار مجموعة من الميزات، أبرزها الردود المترابطة والتحذيرات للأشخاص الذين ينشرون ردودًا “ضارة” محتملة، في حين أن هذه الميزات تركز بشكل أكبر على صحة النظام وسلامة المستخدمين على الشبكة الاجتماعية، فإن ميزة الجدولة يمكن أن تجعل حياة الكثير من المستخدمين أسهل، وخاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم.

المصدر:

The Next Web