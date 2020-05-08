تحديث تطبيق Spark يجعل من إدارة البريد الإلكتروني في غاية السهولة

يحصل تطبيق Spark على تصميم وميزات جديدة تجعل من إدارة البريد الإلكتروني في غاية السهولة.

لا يخفى على أحد بأن عميل البريد الإلكتروني Spark يُعدّ واحد من أشهر عملاء البريد وخاصةً بين مستخدمي iOS، وبالمناسبة فقد شق طريقه إلى نظام التشغيل الآخر أندرويد قبل نحو عام من الآن، ومنذ ذلك الحين، اكتب التطبيق العديد من الإضافات الجديدة، أبرزها دعمه للوضع المظلم، والآن يتلقى تحديث آخر يمنحه تصميم جديد بالإضافة إلى وظائف موسّعة.

وأكثر تفصيلًا، يُعد التغيير الأكثر وضوحًا هو فيما يتعلق بالتصميم الجديد، حيث ستُلاحظ حداثة الواجهات، كما سيُسهّل التطبيق الآن تخصيص الإجراءات السريعة المعروضة أسفل الرسالة الإلكترونية، مما يتيح لك أرشفة رسالة أو تأجيلها أو إعادة توجيهها في لمح البصر.

كما واكتسبت Spark أيضًا ميزات جديدة تسمح لها بإعادة إرسال بريد إلكتروني إلى شخص مختلف دون الحاجة إلى إعادة توجيهه أو نسخه ولصقه، ويكمُن أهمية هذه الإضافة بشكل خاص في حالة كنت تكتب إلى عدة أشخاص حول نفس الموضوع وتحتاج ببساطة إلى تغيير سطر أو الخط.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث هناك خيارات لطباعة أو حفظ بريد إلكتروني واحد أو سلسلة المحادثات بأكملها، بما في ذلك تعليقات الفريق مباشرة من هاتفك، محاذاة بتسهيل التعاون بين الفرق، وذلك من خلال بمعرفة ما إذا كان زملائك في Spark for Teams متصلين أو متى تم رؤيتهم لآخر مرة.

أخيرًا، هذا التحديث متوفّرحصرًا لمستخدمي أندرويد، ويمكنك تحميله والاستفادة منه عبر الرابط الموجود في الأسفل.

تحميل تحديث Spark على أندرويد.