ارتفاع شحنات الساعات الذكية 20% بالرغم من أزمة كورونا

لم تتأثر الساعات الذكية بأزمة كورونا وتوقف النشاط العالمي، بل على العكس، تشير الأرقام إلى ارتفاع شحنات الشركات منها خلال الربع الأول بنحو 20%.

وفق أرقام شركة الأبحاث Strategy Analytics فإن الشركات شحنت نحو 13.7 مليون ساعة ذكية خلال الربع الأول، مقارنة بـ 11.4 مليون ساعة خلال نفس الربع من العام الماضي.

وسيطرت آبل على المركز الأول بحصة سوقية تفوق 55% وبعيداً عنها جاءت سامسونج بالمركز الثاني وثالثاً شركة Garmin التي حققت أعلى نمو خلال الربع الماضي.

وتعزو شركة الأبحاث ارتفاع شحنات الساعات الذكية إلى نمو حركة التجارة والتسوق الإلكتروني، كما أن المستخدمين يواصلون نشاطهم الرياضي في المنازل أو على نطاق محدود ويحتاجون الساعة للمتابعة.

وبالنظر إلى أرقام اللاعبين الكبار فإن آبل شحنت 7.6 مليون ساعة وسامسونج 1.9 مليون ساعة وجارمن 1.1 مليون ساعة. ونمت شحنات باقي الشركات الأخرى بنحو 15%.

الملاحظ النمو الكبير في شحنات جارمن التي عادت للمركز الثالث للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بفضل التحسينات التي أضافتها لساعاتها مثل استخدام شاشة OLED ملونة.

أما عن الربع الثاني، تتوقع Strategy Analytics تباطؤ حاد في الشحنات بسبب استمرار جائحة كورونا، بالرغم من عودة الحياة الطبيعية تدريجياً لبعض الأسواق، لكن مازالت الأسواق الأهم مثل أوروبا وأمريكا تعاني من حالة الإغلاق.