مايكروسوفت تكشف عن Surface Book 3 مع رام تصل حتى 32 جيجابايت

الحاسب المحمول Surface Book 3 من مايكروسوفت يأتي مع معالجات إنتل ومعالجات رسومات إنفيديا وذاكرة رام تصل حتى 32 جيجابايت.

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا عن الحاسب المحمول، Surface Book 3، والذي كما تقول الشركة يأتي بأداء أسرع مرتين من الجيل السابق الذي أطلقته قبل ما يقارب عامين. ويتوفر بخيارات شاشة بقياس 13.5 بوصة و15 بوصة مع معالجات إنتل الجيل العاشر ومعالجات رسومات إنفيديا عالية الأداء.

يتوفر الجهاز بنسختيه مع معالجات إنتل الجيل العاشر تبدأ من Core i5 للجهاز الأصغر، ورباعي النوى Core i7 للجهاز الأكبر.

فيما يأتي Surface Book 3 بنسخة 13.5 بوصة مع معالج رسومات Iris Plus من إنتل المدمج في الأساس مع المعالج المركزي بسعر 1599 دولارًا أمريكيًا ويمكن تحسينه بإضافة معالج إنفيديا GTX 1650 Max-Q ليبدأ سعره من 1999 دولارًا أمريكيًا، بينما يجلب Surface Book 3 نسخة 15 بوصة معالج إنفيديا GTX 1660Ti ويبدأ سعره من 2299 دولارًا أمريكيًا لكن يمكن تدعيمه بمعالج الرسومات القوي Quadro RTX 3000 ليصل سعره 3499 دولارًا أمريكيًا.

تضيف الأجهزة قرص تخزين SSD نوع M.2 2280 بخياري 1 تيرابايت و2 تيرابايت، بجانب ذاكرة رام تصل حتى 32 جيجابايت.

وبالحديث عن الإضافات الأخرى، فقد أضافت مايكروسوفت منفذ USB C ومنفذي USB A، بجانب منفذ الطاقة USB Power Delivery 3.0، وقارئ بطاقات الذاكرة UHS-II SD، ومنفذ Surface Connect. في حين خلت الأجهزة من منفذ Thunderbolt 3.

نسخة 13.5 بوصة من جهاز مايكروسوفت تتوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1599 دولارًا أمريكيًا وستصل السوق في 21 مايو.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت عن الجهاز اللوحي Surface Go 2 بالتزامن مع الإعلان عن أجهزة Surface Book 3.

المصدر:

Microsoft