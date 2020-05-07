فيس بوك تشكّل المحكمة العليا للإشراف على المحتوى وتضمّ توكل كرمان

أعلنت شركة فيس بوك عن أسماء أول دفعة من أعضاء مجلس الإدارة والإشراف عليها والذي يضم مجموعة من الشخصيات الهامة من بينهم الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان.

مجلس الإشراف العالمي والذي يمثّل محكمة عليا للمحتوى ويضمّ حالياً 20 عضو ومهمته الإشراف بشكل مستقل على الخلافات الإدارية على المنصة. وتعمّدت فيس بوك تنويع وجهات النظر والخلفيات الثقافية للأعضاء بحيث تضمّ نشطاء وسياسيون وحتى صحفيون.

كانت فيس بوك قد أعلنت منذ عامين عن خطتها لإطلاق مجلس الإشراف العالمي، وبعدها نشرت الميثاق واللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس.

ومن أعمال المجلس الإشراف على ما يسمح به وما لايسمح به للنشر على فيس بوك وانستجرام، وله صلاحيات كبيرة تصل إلى إلغاء قرارات المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ. ويقرر المجلس المحتوى الذي يجب تقييده ومنع وصوله لكن مع عدم إزالته، وكذلك المحتوى الذي يجب إزالته بالكامل.

وينتمي الأعضاء العشرون إلى 27 بلد ويتحدثون 29 لغة، لكن ربعهم من الولايات المتحدة الأميركية. وتضمّ شخصيات بارزة إضافة إلى كرمان، هناك قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية السابق وخبير الحريات الدينية مايكل ماكونيل، وخبير في القانون الدستوري، ورئيسة وزراء الدنمارك السابقة، وقاضي المحكمة الأوروبية السابق لحقوق الإنسان ورئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان الذي أشرف على قضية سنودن، ومدافع عن الحقوق الرقمية.

كما أشرنا سابقاً هذه المجموعة الأولى التي تضم 20 شخصية، سيضاف مثلهم لاحقاً وسيحصل المجلس على تمويل من فيس بوك بنحو 130 مليون دولار لمدة لاتقل عن 6 سنوات. وقراراته ستكون ملزمة ويجب اتخاذها خلال مهلة 90 يوم.