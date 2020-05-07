عدسة جوجل “Lens” تدعم الآن تحويل النص إلى صوت وأكثر

في تحديث مهم وصل عدسة جوجل أصبحت تدعم الآن تحويل النص إلى كلام ونسخ النص إلى الحاسوب والمزيد.

مع بدايات عدسة جوجل “Lens” فقد كانت ذو فائدة محدودة جدًا، ولكنها تحسّنت بمرور الوقت، والآن أعلنت جوجل عن مجموعة من المزايا الجديدة التي طالت عدستها، حيث من خلال بضع نقرات، يمكنك الآن الحصول على نص من العدسة إلى جهاز الحاسوب الخاص بك، وإذا كنت لا تعرف كيف تُنطق شيئًا ما، يمكن لـ Lens المساعدة في ذلك أيضًا.

جيث حصلت بالفعل على ميزة التعرف على النص، مما يسمح للمستخدم بسحب النص من العالم الحقيقي إلى حافظة جهازك، بعد ذلك يمكنك إرسال هذا النص إلى جهاز آخر قمت بتسجيل الدخول إليه باستخدام كروم، وبعد تحديد النص، انقر على “نسخ إلى الكمبيوتر” واختر جهازًا.

كذلك، يمكنك الآن أن تجعل Lens تقرأ النص المحدد، وما عليك سوى البحث عن الزر “استماع” عند تمييز النص، جنبًا إلى جنب وسّعت جوجل من قدرة العدسة على سحب نتائج البحث، حيث بعد تمييز النص، يمكنك التمرير لأسفل للحصول على نتائج بحث جوجل.

أخيرًا، أشارت الشركة بأنه لا حاجة لتحديث التطبيق، حيث جميع القدرات الثلاثة متاحة الآن من جانب الخادم، بالتالي، في حالة عدم وصولها لك فانتظر أيام أخرى، أما بالنسبة لمستخدمي iOS سيتعين عليهم فقط انتظار ميزة تحويل النص إلى كلام.

المصدر:

Google Blog