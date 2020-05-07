خلل في انستجرام يتسبب في ظهور الصور أطول من اللازم

الصور الطويلة جدًا وجدت مكانًا لأول مرة على انستجرام بسبب خلل عرضي يواجه المستخدمين على iOS.

لاحظ بعض المستخدمين على منصة انستجرام اليوم ظهور صورًا طويلة للغاية على غير المعتاد، فكلما نزلوا للأسفل ظهرت تفاصيل الصور أكثر، ويبدو أن ذلك بسبب خلل عرضي في التطبيق أتاح لمستخدمي نظام تشغيل iOS رفع الصور الطويلة جدًا على المنصة دون قصها أو تصغير حجمها.

يقوم تطبيق انستجرام بالعادة في قص الصور لتناسب حجم شاشة الهاتف أو أصغر ليتسنى رؤيتها بشكل كامل مرة واحدة وذلك عندما تكون الصور طويلة، لكن على ما يبدو أن الخلل الذي حدث يتيح نشر الصور بطولها الطبيعي مهما كان، ما يجعل المستخدمين يستمرون بالنزول للأسفل لرؤية باقي الصورة المنشورة.

الخلل ظهر على تطبيق iOS ولم يظهر للمستخدمين على أندرويد، ويبدو أن الشركة قامت بحل المشكلة بعد ظهورها وانتشار بعض الصور الطويلة من المستخدمين.

المصدر:

Exoidz