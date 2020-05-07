جوجل تُحدّث تطبيقها Authenticator ليدعم الآن نقل الحساب بين الأجهزة

بعد ثلاث سنوات من عدم تحديثه، جوجل تُطلق تحديثًا كبيرًا لتطبيقها المصادقة Authenticator على أندرويد وقريبًا على iOS.

تلقى تطبيق Authenticator من جوجل، وهو تطبيق المصادقة المستند إلى التشفير، أول تحديث له منذ ثلاث سنوات، حيث آخر تحديث له على أندرويد كان في أغسطس من عام 2017، وعلى iOS قبل حوالي عام من الآن ليدعم شاشات ايفون X، أما هذا التحديث الجديد فهو متاح حاليًا على أندرويد فقط، ووفّر معه الكثير من الإضافات المنتظرة والجديدة.

حيث الآن ولأوّل مرة، سيتمكن مستخدمي أندرويد من نقل حساباتهم بسهولة من جهاز إلى آخر دون الحاجة إلى نقل كل رمز يدويًا أو تعطيل المصادقة الثنائية (2FA) وإعادة تمكينها في كل حساب، وهذه الميزة يتم تقديمها بواسطة أداة الاستيراد والتصدير، حيث ستُتيح لك اختيار الحسابات التي تريد تضمينها ونقلها باستخدام رمز QR واحد، وبالمناسبة هذه الميزة متاحة منذ الماضي على منافس الخدمة Authy ولكن من الرائع أن نجدها الآن في Authenticator .

بالإضافة إلى ذلك، وفّر التحديث تصميمًا جديدًا يأخذ بعين الاعتبار الشاشات الحديثة بنسب العرض إلى ارتفاع “16: 9″، وهناك الدعم الكامل للوضع المظلم سواء للذين يمتلكون هواتف بشاشات OLED أو بدونها، محاذاة بتصميم جديد لواجهة التطبيق اعتمدت كليًا على معيار ماتيريال ديزاين 2 والخاص بجوجل.

أخيرًا، وكما أشرنا، هذا التحديث متاح حاليًا على أندرويد فقط، ومن المتوقع أن يصل مستخدمي نظام التشغيل الآخر iOS خلال المرحلة المقبلة.

تحميل تحديث Authenticator على أندرويد.